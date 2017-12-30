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شباب وصبايا جمالك سيدتي جوليا روبرتس تكشف لك عن روتينها الجمالي

شباب وصبايا

جوليا روبرتس تكشف لك عن روتينها الجمالي
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جوليا روبرتس تكشف لك عن روتينها الجمالي

اليوم نكشف لك عن الروتين الجمالي الذي تعتمده جوليا روبرتس، والذي خوّلها أن تكسب لقب "أجمل امرأة في العالم" لخمس مرات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2018-01-01 07:16:58 A A

رغم تقدّمها في السن، إلا أنّ النجمة العالمية جوليا روبرتس تتميّز بإشراقة وجهها وجمالها البارز، علماً أنها أطفأت منذ أيام قليلة شمعتها الخمسين. وتعتقد الممثلة الهوليوودية أن السعادة والتفاؤل مفتاحا الجمال، وهما السرّ خلف إشراقة الوجه. واليوم نكشف لك عن الروتين الجمالي الذي تعتمده جوليا روبرتس، والذي خوّلها أن تكسب لقب "أجمل امرأة في العالم" لخمس مرات.


جوليا روبرتس

1- ترطيب الوجه والجسم، صباحاً ومساءً، وحماية البشرة من أشعة الشمس.

2- تنظيف الوجه قبل النوم خطوة ضرورية لإزالة بقايا المكياج والأوساخ عن البشرة.

3- روتين استخدام بيكربونات الصودا على فرشاة الأسنان، وهي عادة تعلّمتها من جدّها، ما ساعدها في الحصول على أسنان صحيّة ناصعة البياض على الدوام.

4- المكياج الخفيف اليوميّ أساسيّ لوجه مشرق، قوامه تطبيق الآيلاينر والماسكرا لعينين واسعتين.

5- شرب المياه أساسيّ للحفظ على نقاوة البشرة وللتمتّع بالرشاقة. 

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