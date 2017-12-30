شوربة القريدس من مطبخ العرب..صحة وهنا
المقادير
- القريدس : 12 pcs
- مرق السمك : 4 اكواب
- اجينو موتو : نصف ملعقة صغيرة
- الثوم : 2 pcs (شرائح)
- صوص المحار : ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 pcs (مفروم)
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (شرائح)
- عشبة الليمون : 2 pcs (عود)
- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)
- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
- النشاء : ملعقتان صغيرتان
- الجزر : 1 pcs (مبشور)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
- فلفل أحمر : 3 pcs (مجفف)
- عصير الليمون : ملعقتان صغيرتان
صورة توضيحية
طريقة التحضير
- سخني الزيت في مقلاة ، اضيفي البصل، الزنجبيل والثوم، قلبي ليذبل ولا يتغير اللون.
- اضيفي عشبة الليمون، الفلفل الأسود، الشطة، القريدس والجزر، قلبي على نار قوية ليصبح الروبيان برتقالي اللون.
- ذوبي النشا في المرق، اضيفيه الى القريدس، اضيفي الملح، بهار اجينو موتو والفلفل الأحمر، دعيه يغلي مع التقليب المستمر.
- غطي المقلاة واتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 10 دقائق، اضيفي عصير الليمون وصوص المحار وقدميها.