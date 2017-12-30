اغلاق
اغلاق
مطبخ حساء وشوربة شوربة القريدس من مطبخ العرب..صحة وهنا

مطبخ

شوربة القريدس من مطبخ العرب..صحة وهنا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شوربة القريدس من مطبخ العرب..صحة وهنا

 

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-31 13:41:14 A A

المقادير
- القريدس : 12 pcs
- مرق السمك : 4 اكواب
- اجينو موتو : نصف ملعقة صغيرة
- الثوم : 2 pcs (شرائح)
- صوص المحار : ملعقة كبيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 pcs (مفروم)
- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (شرائح)
- عشبة الليمون : 2 pcs (عود)
- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)
- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
- النشاء : ملعقتان صغيرتان
- الجزر : 1 pcs (مبشور)
- ملح : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)
- فلفل أحمر : 3 pcs (مجفف)
- عصير الليمون : ملعقتان صغيرتان


صورة توضيحية

طريقة التحضير
- سخني الزيت في مقلاة ، اضيفي البصل، الزنجبيل والثوم، قلبي ليذبل ولا يتغير اللون.

- اضيفي عشبة الليمون، الفلفل الأسود، الشطة، القريدس والجزر، قلبي على نار قوية ليصبح الروبيان برتقالي اللون.

- ذوبي النشا في المرق، اضيفيه الى القريدس، اضيفي الملح، بهار اجينو موتو والفلفل الأحمر، دعيه يغلي مع التقليب المستمر.

- غطي المقلاة واتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 10 دقائق، اضيفي عصير الليمون وصوص المحار وقدميها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 البعنة: مهرجان نصرة الأقصى تحت شعار -القدس توحدنا | [2600 قراءة]
2 حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًّا | [2600 قراءة]
3 اتهام محام من نتسيرت عيليت بالاعتداء على ابنه وزوجته | [2600 قراءة]
4 مصرع رجل (73 عاما) بحادث طرق بين حافلة وسيارة | [1300 قراءة]
5 اصابة فتاة (15 عامًا) بجراح متوسطة اثر سقوطها عن علو | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
3 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
4 سخنين: حادث طرق ذاتي واشتعال النيران بسيارة | [0 مشاركة]
5 الزرازير: اجواء حزينة خلال تشييع جثمان الطفل احمد | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab