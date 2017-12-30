شوربة القريدس من مطبخ العرب..صحة وهنا

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...

المقادير

- القريدس : 12 pcs

- مرق السمك : 4 اكواب

- اجينو موتو : نصف ملعقة صغيرة

- الثوم : 2 pcs (شرائح)

- صوص المحار : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- البصل : 1 pcs (مفروم)

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (شرائح)

- عشبة الليمون : 2 pcs (عود)

- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)

- شطة مجروشة : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- النشاء : ملعقتان صغيرتان

- الجزر : 1 pcs (مبشور)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- فلفل أحمر : 3 pcs (مجفف)

- عصير الليمون : ملعقتان صغيرتان





صورة توضيحية



طريقة التحضير

- سخني الزيت في مقلاة ، اضيفي البصل، الزنجبيل والثوم، قلبي ليذبل ولا يتغير اللون.

- اضيفي عشبة الليمون، الفلفل الأسود، الشطة، القريدس والجزر، قلبي على نار قوية ليصبح الروبيان برتقالي اللون.

- ذوبي النشا في المرق، اضيفيه الى القريدس، اضيفي الملح، بهار اجينو موتو والفلفل الأحمر، دعيه يغلي مع التقليب المستمر.

- غطي المقلاة واتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 10 دقائق، اضيفي عصير الليمون وصوص المحار وقدميها.