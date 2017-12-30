اصابات بحادثي طرق بالقرب من بلدة الرامة وكرمئيل

طواقم حيان قامت بتقديم العلاج لخمسة اصابات متفاوته من حادث طرق صعب بالقرب من مفرق الرامة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب مساء الجمعة بيان جاء فيه:" طواقم حيان قامت بتقديم العلاج لاصابتين متوسطتين من حادث طرق على مفرق تسوريت حيث تم نقلهم الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج ".

وفي بيان اخر جاء فيه:" طواقم حيان قامت بتقديم العلاج لخمسة اصابات متفاوته من حادث طرق صعب بالقرب من مفرق الرامة حيث وصفت حالة اثنين منهم بالمتوسطة والاخرى بالطفيفه وتم نقلهم الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج".