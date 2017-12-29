حيفا والمنطقة جسر الزرقاء: اصابة شاب بجراح متوسطة خلال شجار
جسر الزرقاء: اصابة شاب بجراح متوسطة خلال شجار في البلدة
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اصيب مساء الجمعة، شاب (20 عاما) بجراح متوسطة، اثر اصابته بالرأس خلال شجار في بلدة جسر الزرقاء. طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء عملت على نقل المصاب، الى مستشفى هيلل يافة في الخضيرة، لتلقي العلاج. هذا وباشرت الشرطة التحقيق.
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