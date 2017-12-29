دمشق تتهم الولايات المتحدة الامريكية بنقل قادة من داعش بمروحياتها داخل سوريا

تتهم سوريا الولايات المتحدة ايضا بتقديم الدعم لتنظيم "داعش" في البادية السورية، حيث "قامت بتزويده بالمعلومات الاستخبارية" لشن هجمات على مواقع الجيش السوري

اتهمت دمشق الجمعة، الولايات المتحدة بتقديم الدعم لتنظيم "داعش"، من خلال إخلاء قياديين له في سوريا بمروحيات أمريكية، بحسب الإعلام الرسمي السوري.ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر أهلية قولها، إن "مروحيات أمريكية أقدمت ليلة يوم الأربعاء على نقل مجموعة جديدة من زعماء تنظيم داعش من عدة مناطق في ريف دير الزور إلى مناطق مجهولة في ريف الحسكة ".

وأفادت المصادر بأن عددا من المروحيات الأمريكية قدمت ليلة الأربعاء من الريف الشمالي لدير الزور، وحلقت على ارتفاع منخفض فوق مخيم السد للوافدين، وهبطت قرب سد الباسل جنوب مدينة الحسكة وعلى متنها عدد من متزعمي تنظيم داعش الذين التجؤوا إلى قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أنها هذه هي المرة الثانية التي تنفذ فيها مروحيات أمريكية هبوطا في ظروف مشابهة، مبينة أنه "في وقت سابق من الشهر الجاري هبطت عدة مروحيات أمريكية بالقرب من سد الباسل جنوب الحسكة وعلى متنها 47 متزعماً من إرهابيي داعش، فروا أمام ضربات الجيش العربي السوري، وتم نقل المصابين منهم لتلقي العلاج من قبل منظمة أطباء بلا حدود".

وتتهم سوريا الولايات المتحدة ايضا بتقديم الدعم لتنظيم "داعش" في البادية السورية، حيث "قامت بتزويده بالمعلومات الاستخبارية" لشن هجمات على مواقع الجيش السوري إضافة إلى إخلاء المتزعمين الأجانب عبر عشرات الإنزالات الجوية لإنقاذهم من الموت.وفي هذا الصدد، أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم في 16 ديسمبر الجاري، أن التحالف الدولي بقيادة واشنطن لا يزال يواصل تعاونه مع بقايا الإرهابيين في سوريا، مشيراً إلى أن "المدربين العسكريين الأمريكيين يقومون بإنشاء وحدات عسكرية جديدة تحت مسمى (الجيش السوري الجديد) بالقرب من مخيم لللاجئين في مدينة الحسكة وذلك من مجموعات منشقة عن الإرهابيين .