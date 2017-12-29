ما هي فوائد ثمرة الأفوكادو ؟

الأفوكادو يحافط على صحة الجلد والشعر، ويساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية

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عدا عن كون ثمرة الافوكادو من الثمار اللذيذة إلا أنّ للأفوكادو العديد من الفوائد الصحية؛ ويرجع السبب في ذلك إلى الكثير من المواد والعناصر الغذائية المهمة الموجودة فيها، فما هي الفوائد المكتسبة من تناول هذه الثمرة؟



صورة توضيحيّة

أولا: الأفوكادو مضاد للعديد من الالتهابات.

ثانيًا: يزود الجسم بالطاقة اللازمة له.

ثالثًا: أثبتت الكثير من الدراسات والتجارب الطبية، أن الأفوكادو مفيد للقلب، حيث أنه يحميه من العديد من المشاكل الصحية التي قد تواجهه، ويعود الفضل في ذلك، إلى الدهون الأحادية، والفيتامينات، والعناصر المعدنية الموجودة فيه.

رابعًا: يحافظ على مستويات الضغط الطبيعية للدم.

خامسًا: يحافط على صحة الجلد والشعر، ويساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية.

سادسًا: ينظم مستويات السكر في الدم. يقوي الجهاز الهضمي، ويساهم في علاج العديد من المشاكل التي قد تصيبه، مثل: الإمساك.

سابعًا: كما تستخدم زيوته في صناعة معظم مستحضرات التجميل.

ثامنًا: توصلت معظم الدراسات إلى أن الأفوكادو يساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطانات.