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السلطات المحلية اخبار المجالس جلسة في مجلس الشبلي أم الغنم مع اللواء حكروش لبحث عملية إقامة محطة شرطة بالقرية

السلطات المحلية

قطاع غزة جلسة في مجلس الشبلي أم الغنم مع اللواء حكروش
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جلسة في مجلس الشبلي أم الغنم مع اللواء حكروش لبحث عملية إقامة محطة شرطة بالقرية

هدف الاجتماع كان بحث عملية إقامة محطة شرطة في الشبلي أم الغنم وذلك لتعزيز التعاون بين الشرطة والسلطة المحلية ولضمان أمن وأمان المواطنين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-12-29 16:29:44 A A

أقيمت أمس جلسة في مكاتب المجلس المحلي الشبلي أم الغنم بين رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، سكرتير المجلس شوكت شبلي والرئيس السابق علي شبلي مع اللواء جمال حكروش مدير هيئة تطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمجتمع العربي وعدد من كبار ضباط الشرطة.

 

هدف الاجتماع كان بحث عملية إقامة محطة شرطة في الشبلي أم الغنم وذلك لتعزيز التعاون بين الشرطة والسلطة المحلية ولضمان أمن وأمان المواطنين.الاجتماع كان إيجابيًا وقد تم الاتفاق على اكمال المسار حيث أبدى المجلس ترحيبه بدعم المشروع وبحث الشبان للانضمام للشرطة كذلك أبدى اللواء حكروش استعداد الشرطة للعمل والتعاون مع المجلس لأجل مصلحة المواطنين.

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