تكريم المتفوقين وذوي السلوك الحسن في "القسطل" الابتدائية في الناصرة

أكدت مديرة المدرسة الدكتورة سيرين مجلي-كنانة على "أهمية الايمان بقدراتنا، المثابرة، النشاط، والاجتهاد ، من اجل حفاظنا كطلاب، معلمين وأهالي على تقدمنا المستمر في مسيرة تعاون وتألّق مشرفة مصدرها بالتعاون الحقيقي والفعال

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" كما هو متبع في نهاية كل فصل دراسي، نظمت إدارة مدرسة "القسطل" والهيئة التدريسية فيها بالتعاون مع لجنة أولياء أمور الطلاب، احتفالاً صباحياً تكريماً للطلاب المتفوقين الذين قد أثمرت جهودهم الكبيرة وحصلوا على معدل 95 فما فوق. وكما هو معتا د في نهاية كل فصل دراسي، تم ايضاً تكريم الطلاب ذوي السلوك الحسن والمتزن تقديراً لكونهم قدوة لزملائهم".



واضاف البيان :" من جديد أكدت مديرة المدرسة الدكتورة سيرين مجلي-كنانة على "أهمية الايمان بقدراتنا، المثابرة، النشاط، والاجتهاد ، من اجل حفاظنا كطلاب، معلمين وأهالي على تقدمنا المستمر في مسيرة تعاون وتألّق مشرفة مصدرها بالتعاون الحقيقي والفعال بين طلابنا وذويهم، أعضاء الهيئة التدريسية، العاملين وأعضاء لجنة أولياء أمور الطلاب".

كما وشكرت بدورها جميع المعلمين والعاملين والطلاب والأهالي على جهودهم خلال الفصل الأول للعام 2018/2017، وخصت بالذكر الطلاب المتفوقين وذويهم ، الى جانب حثها باقي الطلاب على المثابرة من اجل تحقيق اهدافهم التي حددوها بنفسهم ومن اجل رفع نسبة الطلاب المتفوقين والمتقدمين اكثر واكثر. كما عبرت عن تقديرها لدور لجنة اولياء امور الطلاب الهام والتي تعمل جاهدة ضمن خطة عمل واضحة ، من اجل حصاد انجازات مشرفة بمشاركة ادارة المدرسة وطاقم المعلمين. ومن جهتها، اكدت السيدة هيام حسن رئيسة لجنة اولياء امور الطلاب على اهمية للتواصل بين المدرسة والاهالي وعلى اهمية المثابرة والاجتهاد من اجل احراز النجاحات الكبيرة والدائمة. وقد تخلل الحفل توزيع شهادات تقدير للطلاب المحتفى بهم، الى جانب الهدايا المقدمة من لجنة اولياء امور الطلاب، ضمن جو من الفرحة والعطاء والافتخار بحصاد مسيرة العمل المشتركة والمليئة بالتحديات والانجازات على الصعيد التحصيلي والاجتماعي والانساني. هذه المسيرة المستمرة والمتتابعة من عام الى عام. واختتم اليوم بتوزيع شهادات التقييم لأهالي الطلاب ضمن حضور مشرف كالمعتاد بنسبة فاقت ال 98% تأكيداً للتواصل العميق بين المدرسة والاهالي".