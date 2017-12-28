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أخبار عربية وعالمية مقتل 6 عسكريين مصريين بينهم ضابط في سيناء بعد هجوم لتنظيم داعش

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مقتل 6 عسكريين مصريين بينهم ضابط في سيناء
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مقتل 6 عسكريين مصريين بينهم ضابط في سيناء بعد هجوم لتنظيم داعش

تبنى هذا التنظيم سلسلة عمليات ضد قوات الأمن التي تشن في المقابل حملات متواصلة لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-28 23:30:50 A A

 أعلن المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي االخميس، مقتل ضابط وخمسة جنود إثر انفجار عبوة ناسفة فى إحدى المركبات العسكرية أثناء مداهمة بؤرة إرهابية في محافظة شمال سيناء، شمال شرق القاهرة.

وذكر المتحدث العسكري في بيان، أنه " استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 3 أفراد تكفيريين، وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة وعدد من العبوات الناسفة، وتدمير 4 عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها".

وأضاف أن " عبوة ناسفة انفجرت فى إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية، ونتج عنها استشهاد ضابط و5 جنود".وتعد محافظة شمال سيناء معقل الجماعات الإرهابية في مصر، لاسيما تنظيم (ولاية سيناء) الذراع المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".وتبنى هذا التنظيم سلسلة عمليات ضد قوات الأمن التي تشن في المقابل حملات متواصلة لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية.

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