انطلاق استطلاع المنسف الأكبر ليوغورت تنوڤا – ملك الطاولة

تنوڤا تدعوكم إلى المشاركة في استطلاع المنسف الأكبر، الذي سيعطيكم، أخيرًا، أجوبة كاملة عن كيفيّة أكل المنسف – أو على الأقل أجوبة عن كيفيّة تصرّف الغالبيّة لدى أكل المنسف

كم هو لذيذ ومرغوب فيه ومتكامل المنسف، إلى جانب يوغورت تنوڤا – ملك الطاولة. دعونا نفهم فعلًا، مرّة وإلى الأبد، كيفيّة أكل المنسف التقليدي.. مع يوغورت تنوڤا المطبوخ أم البارد؟ ما هو المنسف الألذّ والأطيب، المخلوط مع يوغورت تنوڤا أو إلى جانب يوغورت تنوڤا؟كيف يتم طهي المنسف، في الفرن أو على الغاز؟





تنوڤا تدعوكم إلى المشاركة في استطلاع المنسف الأكبر، الذي سيعطيكم، أخيرًا، أجوبة كاملة عن كيفيّة أكل المنسف – أو على الأقل أجوبة عن كيفيّة تصرّف الغالبيّة لدى أكل المنسف..



يمكن للمشاركين في الاستطلاع الفوز بوجبة منسف ساخنة، ستصلهم إلى البيت أيام الجمعة، للتمتّع مع أفراد العائلة بوجبة لذيذة.



كيف يمكنكم المشاركة؟ ابحثوا في الفيسبوك عن صفحة "يوغورت تنوفا"، في كل أسبوع سيتم نشر سؤالين في صفحة الفيسبوك. اختاروا الجواب الملائم بحسب اعتقادكم، وسجّلوا في التعليقات السبب الذي تستحقون من أجله الفوز بوجبة منسف عائلية لذيذة وكلّها دلال. في كل أسبوع ستفوز العائلة التي تعطي جوابًا أصليًّا ومبدعًا.

هيّا، شاركوا وأثّروا في استطلاع المنسف الأكبر ليوغورت تنوڤا – ملك الطاولة!

ع.ع.