مولود الحوت: الواقعية لديه تختلف عن أبراج أخرى وهو يؤمن بذاته وبقدراته

واقعية الحوت ترتبط بحدسه الغريب العجيب. فالبرج هذا يملك حدساً يمكنه من حسم القرارات لصالحه طوال الوقت

قد تشكل الحقيقة بأنّ مولود برج الحوت شخص واقعي مفاجأة كبيرة للبعض ولكنه كذلك، وإن كان بشكل مختلف كلياً عن واقعية أبراج أخرى، مثل العقرب والدلو. واقعية الحوت ترتبط بحدسه الغريب العجيب. فالبرج هذا يملك حدساً يمكنه من حسم القرارات لصالحه طوال الوقت.



صورة توضيحية

هذه الواقعية تستند الى حسم القرارات استناداً على ما هو "حقيقي" بالنسبة اليه وما هو مزيف، والبرج هذا خبير في الإيمان بذاته وعليه فهو يثق بان قراراه هو الصواب. في الواقع جميع الابراج يمكنها التعلم من الحوت في مجال الإيمان بالذات والثقة بالقدرات الشخصية.

ثقة الحوت المطلقة بقدراته على إتخاذ القرارات الواقعية نابعة من واقع انه يملك شخصية تثق بالاخرين بسهولة ولكنها في الوقت عينه تخاف منهم. هذا الخوف الدائم من التعرض للاذى يجعل الحوت واقعي بشكل يفوق الوصف فيستمع الى حدسه وبالتالي يقرر ما إن كان عليه المضي قدما او التراجع.