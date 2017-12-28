اغلاق
اغلاق
معلومات الابراج أخبار مولود الحوت: الواقعية لديه تختلف عن أبراج أخرى وهو يؤمن بذاته وبقدراته

معلومات الابراج

مولود الحوت: الواقعية لديه تختلف عن أبراج أخرى
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مولود الحوت: الواقعية لديه تختلف عن أبراج أخرى وهو يؤمن بذاته وبقدراته

واقعية الحوت ترتبط بحدسه الغريب العجيب. فالبرج هذا يملك حدساً يمكنه من حسم القرارات لصالحه طوال الوقت

هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا هل تريد ان تكون بطلًا مستعدًا لأي طارئ؟ اضغط هنا للتفاصيل...
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-31 07:17:36 A A

قد تشكل الحقيقة بأنّ مولود برج الحوت شخص واقعي مفاجأة كبيرة للبعض ولكنه كذلك، وإن كان بشكل مختلف كلياً عن واقعية أبراج أخرى، مثل العقرب والدلو. واقعية الحوت ترتبط بحدسه الغريب العجيب. فالبرج هذا يملك حدساً يمكنه من حسم القرارات لصالحه طوال الوقت.


صورة توضيحية

هذه الواقعية تستند الى حسم القرارات استناداً على ما هو "حقيقي" بالنسبة اليه وما هو مزيف، والبرج هذا خبير في الإيمان بذاته وعليه فهو يثق بان قراراه هو الصواب. في الواقع جميع الابراج يمكنها التعلم من الحوت في مجال الإيمان بالذات والثقة بالقدرات الشخصية.

ثقة الحوت المطلقة بقدراته على إتخاذ القرارات الواقعية نابعة من واقع انه يملك شخصية تثق بالاخرين بسهولة ولكنها في الوقت عينه تخاف منهم. هذا الخوف الدائم من التعرض للاذى يجعل الحوت واقعي بشكل يفوق الوصف فيستمع الى حدسه وبالتالي يقرر ما إن كان عليه المضي قدما او التراجع. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 البعنة: مهرجان نصرة الأقصى تحت شعار -القدس توحدنا | [2600 قراءة]
2 حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًّا | [2600 قراءة]
3 اتهام محام من نتسيرت عيليت بالاعتداء على ابنه وزوجته | [2600 قراءة]
4 مصرع رجل (73 عاما) بحادث طرق بين حافلة وسيارة | [1300 قراءة]
5 اصابة فتاة (15 عامًا) بجراح متوسطة اثر سقوطها عن علو | [1300 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 معطيات: الأولاد والشبيبة في البلاد مدمنو انترنت | [0 مشاركة]
2 ميريام فارس الفنانة العربية الأولى في الـGSA | [0 مشاركة]
3 مباريات قوية اليوم في الدوري الانجليزي | [0 مشاركة]
4 سخنين: حادث طرق ذاتي واشتعال النيران بسيارة | [0 مشاركة]
5 الزرازير: اجواء حزينة خلال تشييع جثمان الطفل احمد | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab