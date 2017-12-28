الميزان: يعشق الحياة الزوجية لكنه يعاني من أزمة كبيرة بشأن الثقة بالنفس

نرى أنّ الرجل الميزان حين يختار فهو يختار شريكة تعوض هذا النقص وتقدم للاخرين صورة "مثالية" عن ثنائي غير مثالي

يعشق الرجل مولود برج الميزان الحياة الزوجية وبشدة ويريدها وبكل قواه وهو في رحلة دائمة للبحث عن شريكة حياته، ولكنه بالرغم من ذلك يعاني من مشكلة كبيرة تنسف نقاط القوة هذه. الميزان يعاني من أزمة كبيرة حين يتعلق الامر بالثقة بالنفس وعليه فهو يتأثر كثيراً برأي الاخرين به.



صورة توضيحية



واستنادًا إلى ما ذكر، نرى أنّ الرجل الميزان حين يختار فهو يختار شريكة تعوض هذا النقص وتقدم للاخرين صورة "مثالية" عن ثنائي غير مثالي. واقع يجعله يشعر بعدم الرضى بشكل دائم وبما انه يملك الكاريزما التي تمكنه من جذب الجنس الاخر بسهولة فهو عادة يخون.