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أخبار محاكم وجنائيات ام الفحم: سطو مسلح على محل تجاري وسرقة مبلغ من المال

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وادي عارة ام الفحم: سطو مسلح على محل تجاري وسرقة مبلغ من المال
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ام الفحم: سطو مسلح على محل تجاري وسرقة مبلغ من المال

هرعت الشرطة الى المكان وباشرت باعمال التمشيط والتحقيق بالحادث وسط استنكار كل من تواجد بالمكان

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من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-27 22:07:27 A A

تحقق شرطة ام الفحم منذ، ساعات المساء، بملابسات حادث سطو مسلح على احد المحلات التجارية بالمدينة بشارع السوق.حيث اقدم مجهول او اكثر بالسطو المسلح على احد المحلات التجارية بالمدينة وقاموا بسرقة مبلغ من المال لم يعلن عن حجمه حتى الان. هذا وقد هرعت الشرطة الى المكان وباشرت باعمال التمشيط والتحقيق بالحادث وسط استنكار كل من تواجد بالمكان.

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