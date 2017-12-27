ام الفحم: سطو مسلح على محل تجاري وسرقة مبلغ من المال

هرعت الشرطة الى المكان وباشرت باعمال التمشيط والتحقيق بالحادث وسط استنكار كل من تواجد بالمكان

تحقق شرطة ام الفحم منذ، ساعات المساء، بملابسات حادث سطو مسلح على احد المحلات التجارية بالمدينة بشارع السوق.حيث اقدم مجهول او اكثر بالسطو المسلح على احد المحلات التجارية بالمدينة وقاموا بسرقة مبلغ من المال لم يعلن عن حجمه حتى الان. هذا وقد هرعت الشرطة الى المكان وباشرت باعمال التمشيط والتحقيق بالحادث وسط استنكار كل من تواجد بالمكان.



