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سياحة

أفضل الأماكن لقضاء ليلة رأس السنة
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أفضل بلدان العالم لقضاء ليلة رأس السنة

في لندن تعلن ساعة البيغ بن منتصف الليل وبداية العام الجديد لتعلو فوراً المفرقعات النارية في الأجواء مع الموسيقى الصخبة والاحتفالات المكثّفة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-28 19:01:48 A A

موقع العرب.كوم ودليله السياحيّ يقدّم لكم اليوم قائمة رائعة بأفضل بلدان العالم من أجل قضاء ليلة رأس السنة في رحلة مميّزة تبقى لحظات أمسيتها متعلقة بذاكرتك الى الأبد.. تابعوا معنا!


صورة توضيحية

لندن
في لندن تعلن ساعة البيغ بن منتصف الليل وبداية العام الجديد لتعلو فوراً المفرقعات النارية في الأجواء مع الموسيقى الصخبة والاحتفالات المكثّفة. تنتشر أيضاً الفرق الموسيقية في الشارع لتعزف مع الراقصين.

باريس
لسهرة رومنسية ناجحة في ليلة رأس السنة، إختاري باريس. فيها ستذهلين بعروض الألعاب النارية عند برج إيفيل، كما وتستطيعين القيام برحلة سياحية مذهلة في نهر السين لتبقى ذكرى خالدة لديك.

سيدني
تعتبر احتفالات رأس السنة في سيدني من الأجمل حول العالم، بحيث تستمتعين بالألعاب النارية الملوّنة مع عروضات متعددة للأولاد ومن بينها تلك في حديقة الحيوانات، الى جانب احتفالات مميّزة للجميع على الشاطئ.

إدنبره 
تمتع في إدنبره - استكتلندا بأجمل الاحتفالات الموسيقية الجميلة والمميزة التي تقام في الشوارع الى جانب فرصة اختبار المياه الباردة في النهر كجزء من عادات البلاد. الى جانب ذلك ستذهل بالألعاب النارية التي ستضيء سماء الاحتفالات عند منتصف الليل.

نيويورك
تعد نيويورك الأولى على اللائحة إذ تشتهر بأجمل جو من الاحتفالات في ليلة رأس السنة. يخرج المحتفلون الى الشوارع على وقع الموسيقى الصخبة، ويرددون أجمل الأغاني. في ساحة تايمز سكوير يعلن العام الجديد من خلال طابة كبيرة لامعة تسقط من الأعلى الى الأسفل مؤكدة بداية عام جديد.

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