الجماهيري أم الفحم يكرّم طلاب الجمباز والباليه لاجتيازهم مرحلة متقدمة

في ختام الإحتفالية قامت المدربة زريتا صفدي ومركزة الدورات نهى إغبارية وحسن البنا جبارين بتوزيع الشهادات التقديرية على جميع الطلاب المشاركين

تمّ تنظيم إحتفالية بقاعة العروض في المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم لطلاب فرقة الجمباز والباليه وهي دورات لطلاب جيل المرحلة الإبتدائية (حتى جيل 12) بحضور الأهالي، وذلك لعرض مواهب وقدرات الطلاب المشاركين، وقد أظهر المشاركون مهارات وقدرات متقدمة في هذا المجال، وهي ثمرة عمل طويل إمتدت على مدار أكثر من عام من التدريب المتواصل، بإشراف المدربة زريتا صفدي.



خلال الحفل

إفتتح الحفل بإستقبال للطلاب والأطفال بعرض للمهرجة شروق إغبارية (فرقة فتافيت السكر) التي أضفت على الإحتفالية أجواء من البهجة والسرور، ثم قام الطلاب بتقديم العروض التي لاقت إعجاب الأهالي وأظهرت المستوى المتقدم للطلاب في هذه المرحلة.

وفي ختام الإحتفالية قامت المدربة زريتا صفدي ومركزة الدورات نهى إغبارية وحسن البنا جبارين بتوزيع الشهادات التقديرية على جميع الطلاب المشاركين بالدورتين تقديراً للمستوى الذي وصل إليه طلاب الدورتين.

ويذكر أن دورتي الجمباز والباليه ستستمر للعام الثاني على التوالي، وقد علمنا أن المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم يعمل على إفتتاح دورات أخرى جديدة في مجال الرياضة والفن، وأن المجال مفتوح أمام جميع الأهالي لضم أطفالهم لهذه الدورات، خاصة وأن هذه الدورات مدعومة من قبل المركز الجماهيري – بلدية أم الفحم وروسم الإشتراك فيها رمزية فقط.