اكسال: اصابة طفل (7 سنوات) بجراح متوسطة اثر سقوط عامود عليه
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افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان طفلا، اصيب مساء الثلاثاء، بجراح متوسطة، اثر سقوط عامود عليه في بلدة اكسال، وقام الطاقم الطبي بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى هعيمك لاستكمال العلاج ".
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