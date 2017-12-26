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أخبار محليات اكسال: اصابة طفل (7 سنوات) بجراح متوسطة اثر سقوط عامود عليه

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قرى المرج اكسال: اصابة طفل (7 سنوات) بجراح متوسطة
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اكسال: اصابة طفل (7 سنوات) بجراح متوسطة اثر سقوط عامود عليه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-26 17:46:25 A A

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان طفلا، اصيب مساء الثلاثاء، بجراح متوسطة، اثر سقوط عامود عليه في بلدة اكسال، وقام الطاقم الطبي بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى هعيمك لاستكمال العلاج ".

 

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