اكسال: اصابة طفل (7 سنوات) بجراح متوسطة اثر سقوط عامود عليه

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء:" ان طفلا، اصيب مساء الثلاثاء، بجراح متوسطة، اثر سقوط عامود عليه في بلدة اكسال، وقام الطاقم الطبي بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى مستشفى هعيمك لاستكمال العلاج ".