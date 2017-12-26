دليلكم للسفر والسياحة في البرتغال

عاصمة البرتغال هي لشبونة وتعتبر من اهم مدن البرتغال السياحية

المدة الكافية للسياحة في البرتغال وزيارة اهم اماكنها السياحية هي 10 ايام الى اسبوعين كحد اقصى

تعتبر البرتغال دولة سياحية بامتياز، حيث تمتلك كل مقومات السياحة من تاريخ وطبيعة ساحرة وترفيه واسواق وغير ذلك. ونقدّم لكم اليوم زوار العرب.كوم هذا الدليل السياحي المُبسّط للسفر والسياحة في البرتغال وأهم مدن البرتغال السياحية.



العاصمة لشبونة

تقع البرتغال جنوب غرب القارة الاوروبية يحدها المحيط الاطلسي من الجنوب والغرب المحيط الاطلسي فيما يحدها من الشمال والشرق اسبانيا. عاصمة البرتغال هي لشبونة وتعتبر من اهم مدن البرتغال السياحية كما يعتبر مطار لشبونة اهم مطار يحط فيه المسافرون رحالهم لاستكشاف المناطق السياحية في البرتغال.

العملة الرسمية في البرتغال هي اليورو الاوروبي فيما تعتبر البرتغالية هي اللغة الرسمية في البلاد. أمّا تكلفة السفر الى البرتغال مناسبة لكافة الميزانيات حيث تضم البرتغال فنادق توفر اقامة بأسعار مناسبة واقتصادية ومن حيث المواصلات يمكنك استخدام المترو أو الحافلات العامة في تنقلاتك حيث تعتبر سيارات الاجرة ذات تكلفة مرتفعة في البرتغال.

ـفضل وقت للسفر الى البرتغال هو في فصلي الربيع والخريف حيث يكون الجو معتدلاً ومناسباً للجولات السياحية ويكون ذلك في الفترة بين شهر ابريل حتى سبتمبر، والمدة الكافية للسياحة في البرتغال وزيارة اهم اماكنها السياحية هي 10 ايام الى اسبوعين كحد اقصى.



بورتو

أجمل وجهات السياحة في البرتغال

- لشبونة

العاصمة لشبونة اكبر مدن البرتغال وتحوي اكبر عدد من المعالم السياحية التاريخية في البلاد حيث تضم العديد من المتاحف والقصور والقلاع الاثرية كما انها تضم منتزهات رائعة. وتلقب لشبونة بمدينة التلال السبعة نظراً لموقعها حيث بنيت على سبعة تلال منحدرة وهو ماأكسبها موقعاً فريداً واستراتيجياً.

- بورتو

بورتو ثاني اكبر مدن البرتغال وهي مدينة ساحلية رائعة تعتبر من اجمل وجهات السياحة في البرتغال تتميز بشوارعها المرصوفة بالحصى ومنازلها التي تتميز بطابعها التقليدي الجميل، وتضم بورتو مجموعة من المعالم التاريخية العريقة كالجسور الاثرية المنتشرة فيها والمتاحف والكاتدرائيات مثل كاتدرائية بورتو ومتحف سيرلوفيس التاريخي.

- جزر الأزور

جزر الازور هي مجموعة من الجزر الرائعة تعدادها 9 جزر ذات طبيعة بركانية تقع على بعد 1.5 كم من العاصمة البرتغالية لشبونة، تعتبر من اجمل الاماكن السياحية في البرتغال وتتميز بغطاء نباتي كثيف ومناظر طبيعية ساحرة بما في ذلك البحيرات والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى الشواطئ الرملية الخلابة.

- افيرو – بندقية البرتغال

افيرو هي الاخرى من اجمل الاماكن السياحية في البرتغال وهي مدينة تكثر فيها القنوات المائية حتى أصبحت تلقب بـ بندقية البرتغال الى جانب القاب اخرى مثل مدينة الجسور ومدينة المياه، تتميز افيرو بشوارعها الضيقة المرصوفة والمباني الملوّنة وواجهتها البحرية الساحرة مع شواطئها الرملية. تقع مدينة افيرو غرب البرتغال وتبعد عن العاصمة لشبونة حوالي 260 كم.

- سينترا

سنتيرا واحدة من مدن البرتغال البرتغال الساحلية، وتتميز بموقعها على سفوح جبال سنترا وهو ما يوفر لزوّارها مشاهد ساحرة للتلال الخضراء المحيطة جنباً الى جنب مع القصور والقلاع الجميلة مثل قصر بينا الشهير في المدينة، وتستقطب المدينة الكثير من السيّاح من مختلف انحاء العالم بمن فيهم المشاهير ورجال الأعمال حيث تتميز المدينة بطابعها الراقي بالاضافة لكونها تحتضن مجموعة من المعالم السياحية والتاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر .