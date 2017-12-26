السنوار من غزة: المقاومة مستعدة لضرب اسرائيل خلال 51 دقيقة ما ضربته خلال 51 يوما على القطاع

يحيى السنوار:

وضع المصالحة يحتاج الى تكاتف جميع المخلصين للنهوض بهذا المشروع



يوجد في غزة جيش يمكن أن تعتمدوا عليه، والمقاومة بخير وأبنائكم في فصائل المقاومة قد أعدوا العدة للدفاع عن القدس

خلال لقاء له في غزّة أكّد قائد حركة حماس يحيى السنوار أنّه: "بحالة سقوط موضوع القدس فلن تبقى قضية فلسطينية، حيث دعى إلى حشد كل القوة من جميع الاحزاب والدول والطوائف على صعيد واحد للدفاع عن القضية.



يحيى السنوار واسماعيل هنية

وتابع السنوار: "وضع المصالحة يحتاج الى تكاتف جميع المخلصين للنهوض بهذا المشروع، مشيرا إلى أن حماس قدمت الكثير مما يمكن أن تُسمى تنازلات لتحقيق المصالحة وإنجازها، ولسنا نادمين على ذلك وإحدى أولولياتنا النهوض بالمشروع الوطني، وذهبنا للمصالحة بكل قوة وبموقف جاد وحقيقي نابع من الشعور بالمخاطر التي تحدق بالمشروع الوطني، وان الزمن المتاح أمامنا محدود، لأن المخاطر كثيرة وهناك خطر كبيرة يهدد مشروعنا".

وأشار السنوار خلال كلمته إلى أنّه: "هناك الكثير من العقبات التي تعترض طريق المصالحة، ولكن لا يوجد أمامنا فرصة للفشل فيها، لاننا نريد أن نجمع شعبنا تحت مظلة وطنية فلسطينية تستطيع أن تقوم مشروعنا نحو التحرير والعودة" كما قال.

وحول التهديدات الاسرائيلية علّق السنوار قائلا: "المقاومة اليوم قادرة على ضرب اسرائيل في 51 دقيقة ما ضربته خلال 51 يوما خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث يوجد في غزة جيش يمكن أن تعتمدوا عليه، والمقاومة بخير وأبنائكم في فصائل المقاومة قد أعدوا العدة للدفاع عن القدس. وهناك بعض القضايا التي يمكن أن تُحل بالمقاومة الشعبية، وبعضها بالشكل الدبلوماسي، لكن مطلوب منا أن نكثّف القوة في شتى المجالات".



وفي ختام كلمته دعا السنوار: "إلى عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا الى مرور 20 يوما على قرار ترامب لم تعقد خلاله منظمة التحرير أو اللجنة المركزية لفتح اجتماعا، مطالبا بعقد الإطار القيادي الموحد وفق اتفاق القاهرة ومطلوب تسريع الخطوات لترتيب البيت الفلسطيني الموحد، وإنهاء اللجنة التحضيرية للمجلس المركزي الفلسطيني، ليكون مظلة وطنية جامعة" كما قال.

