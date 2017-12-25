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جامعات / مدارس اخبار المدارس بئر المكسور: تخريج باقة من طالبات دورة مرشد الحركة

جامعات / مدارس

شفاعمرو والقضاء بئر المكسور: تخريج باقة من طالبات دورة مرشد الحركة
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بئر المكسور: تخريج باقة من طالبات دورة مرشد الحركة

استمرت ألدورة 100 ساعة تعليمية بإرشاد المعلمة والمبدعة وفاء فاضل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-25 23:44:42 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه:" بأجواء احتفالية رائعة تم تخريج باقة من طالبات دورة مرشد الحركة. أقيم ألاحتفال في مركز عوتسماه (מרכז עוצמה) في بئر ألمكسور الذي اشرف ومول هذا ألمشروع ألقيم. شارك في ألإحتفال مدير كلية إبداع الدكتور إياد سعدي مع طاقم العمل في مركز عوتسماة ومعلمة الموضوع وفاء فاضل.هذا وقد استمرت ألدورة 100 ساعة تعليمية بإرشاد المعلمة والمبدعة وفاء فاضل. من الجدير بالذكر ان ألخريجات تمتعن خلال الدورة بالمهارات العالية للإرشاد في مجال ألحركة التي تؤهلهن للعمل مع طلاب المدارس, الروضات والبساتين. نتمنى لطالباتنا الرائعات ألنجاح, ألتوفيق وإلإبداع دائما".

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