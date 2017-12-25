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أخبار محليات شاهدوا- العنصري حزان يهاجم الأمهات في حافلة عائلات الأسرى وأم غزيّة تصرخ بوجهه

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فيديو- العنصري حزان يهاجم أمهات الأسرى في حافلة
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شاهدوا- العنصري حزان يهاجم الأمهات في حافلة عائلات الأسرى وأم غزيّة تصرخ بوجهه

ما كان من الأم الغزيّة إلا أن تصرخ بوجه النائب الليكودي العنصري، حيث قالت له "ابني مش حشرة.. ابني مش كلب.. ابني راجل.. الي بقول كلب هو كلب"، كما يظهر في الفيديو

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-25 15:03:49 A A

في خطوة استفزازية وعنصرية، قام عضو الكنيست الليكودي المتطرف أورن حزان، اليوم الاثنين، بمهاجمة أمهات أسرى قطاع غزة، بعد أن اعترض حافلة تقل الأمهات، والتي كانت في طريقها إلى سجن "نفحة". حيث تهجم حزان على والدة أحد الأسرى وقال العنصري خلاله حديثه "ابنك حشرة وكلب ولن تستطيعي زيارته ثانية إلا من تحت الارض"، كما قال وكما يظهر مقطع الفيديو المصور والمرفق.

شاهدوا الفيديو لكلام العنصري حزان وردّ الأم الغزية



وما كان من الأم الغزّية إلا أن تصرخ بوجه النائب الليكودي العنصري، حيث قالت له "ابني مش حشرة.. ابني مش كلب.. ابني راجل.. الي بقول كلب هو كلب"، كما يظهر في الفيديو.
 
يذكر أنّه كانت منظمات إسرائيلية ضمن ما يسمى "حملة الإفراج عن الأسرى والمفقودين" في إسرائيل، قد أعلنت عن نيتها، إعاقة حافلتين تقلان أمهات وأبناء الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن "نفحة".

حماس: بلطجة وسلوك همجي
هذا، وقال الناطق الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم ، إنّ "ما فعله عضو الكنيست المتطرف اورن حزان، أقل ما يقال عنه أنه بلطجة وسلوك ينتمي للهجمية في احط صورها". وأضاف قاسم أنّ "اعتداء عضو كنيست ضد أهالي الأسرى هو تعبير عن انحطاط سلوك الاحتلال وقيادته ومدى السادية في تصرفات قادة الاحتلال". وطالب قاسم الجهات الحقوقية الدولية بإدانة هذا الفعل الهمجي واتخاذ خطوات عملية لمعاقبة " حزان " الذي اعترض أمهات الاسرى واعتدى عليهم بالشتم والاهانة.  وأكد قاسم أنّ "هذه المسلكيات لن تكسر عزيمة الأسرى ولا قدرتهم على الصمود أو استمرار الأمل بالحرية"، على حدّ تعبيره.

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