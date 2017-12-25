فرجينيا: بابا نويل يركب الامواج في عرض ميلادي ساحر

في عرض ميلادي مائي ساحر وغريب من نوعه أمتع بابا نويل جمهور الحاضرين في ولاية فرجينيا الأمريكية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي يقدم فيه بابا نويل عرضا للتزلج على الماء.



خلال العرض