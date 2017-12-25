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كوكتيل غرائب وطرائف فرجينيا: بابا نويل يركب الامواج في عرض ميلادي ساحر

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فرجينيا: بابا نويل يركب الامواج
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فرجينيا: بابا نويل يركب الامواج في عرض ميلادي ساحر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-26 15:26:15 A A

في عرض ميلادي مائي ساحر وغريب من نوعه أمتع بابا نويل جمهور الحاضرين في ولاية فرجينيا الأمريكية بمناسبة عيد الميلاد المجيد،  وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي يقدم فيه بابا نويل عرضا للتزلج على الماء.


خلال العرض

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