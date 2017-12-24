إصابة مواطن بحروق خلال اشعاله لموقد حطب بمنزل في بلدة الرامة

المواطن أصيب خلال اشعاله لموقد حطب للتدفئة في المنزل

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ في الوسط العربي، عصر اليوم الأحد، أنّه:"شبّ حريق داخل منزل في بلدة الرامة، حيث وصلت وطواقم اطفاء وانقاذ إلى المكان، وعملت على معالجة الأمر، كما واتضح أنّ شخصا أصيب بحروق خلال اشعاله لموقد حطب للتدفئة في المنزل، وقد تمّ نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة، وفقا للطواقم الطبية"، بحسب البيان.