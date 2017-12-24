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أخبار محليات إصابة مواطن بحروق خلال اشعاله لموقد حطب بمنزل في بلدة الرامة

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الرامة والمنطقة إصابة مواطن بحروق خلال اشعاله لموقد حطب في الرامة
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إصابة مواطن بحروق خلال اشعاله لموقد حطب بمنزل في بلدة الرامة

المواطن أصيب خلال اشعاله لموقد حطب للتدفئة في المنزل

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-12-24 15:46:04 A A

أفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ في الوسط العربي، عصر اليوم الأحد، أنّه:"شبّ حريق داخل منزل في بلدة الرامة، حيث وصلت وطواقم اطفاء وانقاذ إلى المكان، وعملت على معالجة الأمر، كما واتضح أنّ شخصا أصيب بحروق خلال اشعاله لموقد حطب للتدفئة في المنزل، وقد تمّ نقله الى المستشفى لاستكمال العلاج وهو بحالة متوسطة، وفقا للطواقم الطبية"، بحسب البيان. 

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