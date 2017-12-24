بحث علمي: اختر السن المثالية للزواج إذا كنت لا تريد الطلاق بعد سنوات

وفقاً للباحثين، فإن أفضل فرق عمر يضمن ألا تنتهي العلاقة بالفشل هو 12 شهراً، لا أكثر ولا أقل

بحسب نيكولاس وولفينغر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة يوتا الأميركية، فإنّ أفضل عمر للزواج والذي تقل معه فرص الطلاق، يكون بين الـ28 عاماً والـ32 عاماً

وجدت دراسة علمية أُجريت على أكثر من 3000 شخص أنّ الفرق في السن يمكن أن يفسد العلاقة بين الزوجين. وبحسب نيكولاس وولفينغر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة يوتا الأميركية، فإنّ أفضل عمر للزواج والذي تقل معه فرص الطلاق، يكون بين الـ28 عاماً والـ32 عاماً.



صورة توضيحية

في الـ28 عاماً يستغرق شريكا الحياة فترة قبل الزواج ليقررا فيها ما إذا كان كلاهما مناسباً للآخر، كما كشف تحليل وولفينغر عن أن فرص الزوجين للانفصال تزداد بنسبة 5% كل عام بعد عمر الـ32 عاماً. بعبارة أخرى، إن قررت أن تستقر في عمر السادسة والعشرين، فأنت على الطريق الصحيح، بحسب تقرير نشره موقع Business Insider.



قام أندرو فرانسيس وهوجو ميالون، جنباً إلى جنب مع راندال أولسن من جامعة ولاية ميشيغان، بدراسة نشر نتائجها موقع El Español، ووفقاً لما توصلوا إليه من نتائج، فإن معدلات الطلاق كانت أكبر في العلاقات التي كان فيها فرق كبير في السن بين الزوجين. على سبيل المثال، وصلت نسبة الطلاق بين الأزواج الذين كان فارق أعمارهم 10 سنوات 39٪، ترتفع هذه النسبة إلى 95% عند الأزواج الذين بلغ فارق العمر بينهم 20 عاماً.

قد يبدو ارتفاع احتمالات الانفصال منطقياً بسبب اختلافات الأجيال في حالات الفروق الكبيرة بين أعمار الأزواج، إلى الآن الدراسة تشير إلى أن الفروق القليلة في العمر لها بعض السلبيات أيضاً؛ على سبيل المثال، فإن الأزواج الذين كان الفارق بينهم 5 سنوات فقط، ارتفعت لديهم احتمال الطلاق بنسبة 18٪.



العمر المثالي لنجاح الزواج

وفقاً للباحثين، فإن أفضل فرق عمر يضمن ألا تنتهي العلاقة بالفشل هو 12 شهراً، لا أكثر ولا أقل. خلصت الدراسة إلى أن الأزواج الذين لا يتجاوز الفرق بين أعمارهم سنة واحدة سيواجهون خطر الطلاق بنسبة لا تزيد على 3%.

على الرغم من ذلك، لم يتمكن الباحثون من كشف أي سبب علمي يمكن أن يفسر هذه المتغيرات، وحاولوا إيجاد عدة عوامل ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، مثل حقيقة انخفاض الرغبة الجنسية للرجال عند الاقتراب من منتصف العمر، في حين أنها تزداد لدى النساء في الفترة نفسها، وذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل المتعلقة بالحياة الجنسية لدى الزوجين.

من ناحية أخرى، يشير الباحثون إلى أن وجود الأطفال يعد سبباً قوياً للحفاظ على الزواج؛ إذ تنخفض نسبة طلاق الأزواج الذين لديهم طفل في أثناء الزواج بمعدل 76% مقارنة بالأزواج الذين لم يقوموا بالإنجاب. وتؤكد هذه الدراسة أيضاً أن مدة الزواج ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار؛ فإذا استطاع الزوجان الحفاظ على العلاقة مدة سنتين، تنخفض احتمالات الطلاق بنسبة 43%، وبالمثل، فإن الذين يعيشون معاً مدة 10 سنوات سوف تنخفض احتمالات طلاقهم بنسبة 94٪.