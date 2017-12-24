اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية كارثتان في الفلبين: مصرع 182 شخصا جراء السيول والفيضانات و37 آخرين في حريق مجمع

أخبار

مئات القتلى إثر سيول وحريق في الفلبين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كارثتان في الفلبين: مصرع 182 شخصا جراء السيول والفيضانات و37 آخرين في حريق مجمع

العاصفة أودت بحياة 182 شخصا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 153 مفقودا

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-12-24 08:32:32 A A

أفادت مصادر إعلامية أنّه: "لقي حوالي 200 شخص حتفهم وشُرد نحو 70 ألفا في الفلبين بسبب العواصف والفيضانات جراء عاصفة "تيمبن" الاستوائية التي تجتاح جنوب البلاد، وخاصة جزيرة مينداناو، منذ يوم الجمعة.


أثناء انتشال الجثث

وأعلنت السلطات الفلبينية أنّ: "العاصفة أودت بحياة 182 شخصا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 153 مفقودا". وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن: "العاصفة خلفت 70 ألف مشرَّد، حصل 50 ألف منهم على مأوى في مراكز خاصة بالنازحين". وبحسب السلطات فإن معظم الجثث انتشلت، السبت، من مياه نهر سالوغ في جزيرة مينداناو، حيث تسببت العاصفة بفيضانات وانزلاقات طينية.

هذا ومن جانب آخر، فقد حلّت بالفلبين كارثة أخرى أودت بحياة 37 شخصًا، حيث اندلعت النيران داخل مجمع تسوّق جنوبي الفلبين، وكتب نائب رئيس بلدية دافاو ، وهو باولو دوتيرتي، نجل رئيس البلاد على صفحته بموقع فيسبوك: "أن فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 في أن يكونوا قد نجوا من الحريق معدومة".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 إصابة شاب جراء سقوطه عن دراجة قرب فسوطة | [3900 قراءة]
2 للقدس سلام../ بقلم: زياد شليوط | [2600 قراءة]
3 توقيف رئيس بلدية بعد ضبطه وهو يقود بدون رخصة | [2600 قراءة]
4 إندلاع النيران في سيارتين لشاب من ساجور | [2600 قراءة]
5 عيلوط: وفاة الفتاة اليانا أحمد عطاالله (13 عامًا) | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مطَرٌ لنيسانٍ وَلود/ بقلم: صالح احمد | [0 مشاركة]
2 في بيت المتنبي/ ب. فاروق مواسي | [0 مشاركة]
3 مظاهرات في البلاد اليوم تضامنا مع عمال شركة تيفاع | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام ضد شاب من الخليل بسرقة خلايا نحل | [0 مشاركة]
5 مجلس كفرمندا: موافقة نهائية لبناء حديقة عامة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab