كارثتان في الفلبين: مصرع 182 شخصا جراء السيول والفيضانات و37 آخرين في حريق مجمع

العاصفة أودت بحياة 182 شخصا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 153 مفقودا

أفادت مصادر إعلامية أنّه: "لقي حوالي 200 شخص حتفهم وشُرد نحو 70 ألفا في الفلبين بسبب العواصف والفيضانات جراء عاصفة "تيمبن" الاستوائية التي تجتاح جنوب البلاد، وخاصة جزيرة مينداناو، منذ يوم الجمعة.



أثناء انتشال الجثث

وأعلنت السلطات الفلبينية أنّ: "العاصفة أودت بحياة 182 شخصا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 153 مفقودا". وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن: "العاصفة خلفت 70 ألف مشرَّد، حصل 50 ألف منهم على مأوى في مراكز خاصة بالنازحين". وبحسب السلطات فإن معظم الجثث انتشلت، السبت، من مياه نهر سالوغ في جزيرة مينداناو، حيث تسببت العاصفة بفيضانات وانزلاقات طينية.

هذا ومن جانب آخر، فقد حلّت بالفلبين كارثة أخرى أودت بحياة 37 شخصًا، حيث اندلعت النيران داخل مجمع تسوّق جنوبي الفلبين، وكتب نائب رئيس بلدية دافاو ، وهو باولو دوتيرتي، نجل رئيس البلاد على صفحته بموقع فيسبوك: "أن فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 في أن يكونوا قد نجوا من الحريق معدومة".