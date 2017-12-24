انخفاض ملموس على درجات الحرارة واحتمال تساقط الامطار ليلا

تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من: شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا



أفاد الراصد الجوي اليوم الاحد أنّه: "يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم واعتباراً من ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة.

الاثنين 25.12.2017: يستمر تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة على البلاد لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة.

الثلاثاء 26.12.2017: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة..

الاربعاء 27.12.2017: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرا ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شماية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من: شدة سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر التزحلق على الطرقات. وخطر تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.