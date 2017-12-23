توزيع منح دراسية على الطلاب المتفوقين في كلية سخنين لتأهيل المعلمين

من الجدير ذكرّه، ان اختيار الطالب المتفوق لهذه المنحة تحديداً، خضع لمعايير موضوعيّة

استمرارًا لبرنامج دعم الطالب المتميّز في كلية سخنين لتأهيل المعلمين، قامت إدارة الكلية متمثلةً بكل من رئيس الكلية البروفيسور محمود خليل، مدير عام الكلية السيد نزيه بدارنه والعميد الأكاديمي في الكلية د. محمد ابداح بتوزيع ما يقارب 115 منحة دراسية على الطلاب المتفوّقين، من بين أولئك الذين يدرسون للقب الأوّل في الكلية.





من الجدير ذكرّه، ان اختيار الطالب المتفوق لهذه المنحة تحديداً، خضع لمعايير موضوعيّة،أساسها علامة الطالب في كل من امتحان البجروت والبسيخومتري، بحيث انّ كل طالب فاق معدله في علامة الدمج، التي تجمع ما بين علامتيّ البجروت والبسيخومتري، ال 550 درجة، أستحقّ الحصول على منحة دراسية بقيمة 2500 ش.ج و5000ش.ج

في هذا السيّاق أيضاً، أكد مدير عام كلية سخنين لتأهيل المعلمين، السيد نزيه بدارنه، أن كليّة سخنين كانت، مازالت وستبقى نبراسًا ومنبراً للتربيّة والتعليم في الوسط العربي. بدوره أكد السيد بدارنه أن للكليّة دور حقيقي ومميز في الحقل التربويّ والأكاديمي على حد سواء. حيث تقوم الكليّة وفي كل سنة دراسيّة بتقديم المنح الدراسيّة والهبات لطلابها من مختلف الشرائح.

من جهته تحدث البروفيسور محمود خليل، رئيس الكلية،مؤكدا على مستوى الكلية العام، حيث أعتبرها رائدة الكليات في شتى المجالات. فقد أضاف بروفيسور خليل بقوله أن إدارة الكلية مستمرة في عملها الدؤوب من أجل فتح مسارات تعليمية جديدة في الكليّة، وبالتالي فسح باب التعلم للجميع، ممّن تتوفر لديهم المتطلبات اللازمة للالتحاق بسلك التعليم الأكاديمي، ايمانًا منهبأن التربية والتعليم هي الأساس لنجاح كل مجتمع. و

في مجمل حديثه خلص بروفيسور خليل بالقول أن كلية سخنين ستعلن قريباً عن إفتتاحه التخصصات ومجالات تعليميًة جديدة.

بالمقابل، تحدث د. محمد ابداح نائب رئيس الكلية قائلاً، أن أبواب الكلية ستبقى مفتوحة دائما أمام جميع الطلاب وبدون استثناء.من طرفه عبّر الأخير عن دور الكليّة في احتضان جميع الطلاب في الكليّة في اطار دفيئة أكاديمّية داعمة ومشجّعة.