الناصرة: أجواء رائعة في منزل عادل شيني بعد تزيين مغارة الميلاد

كما في كل عام، يقوم السيد عادل شيني (أبو فيليب) بتزيين شجرة عيد الميلاد المجيد ومغارة السيد المسيح الرائعة الكبيرة، في منزله في الناصرة التي تحتوي على الكثير من معالم الناصرة بالإضافة إلى مهد يسوع المسيح، وبابا نويل والكثير من الايقونات التي ترمز إلى عيد الميلاد ورأس السنة. تابعوا الفيديو والصور..