اغلاق
اغلاق
منبر العرب شعر قصص قصيرة جدا/ بقلم: ليلى بدرة

منبر العرب

قصص قصيرة جدا/ بقلم: ليلى بدرة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

قصص قصيرة جدا/ بقلم: ليلى بدرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-12-24 07:18:50 A A

عهدٌ
يسيرون يسيرون.. فجأة، تدورُ الأرضُ بهم ينشقُّ البحرُ ينفلقُ الماءُ وينغلق. يومها أنجاهم لغاية في نفسه، واليوم يغرقون تماما كالعهد بالعهد.

صُبح
اللّيلُ الكثيُر الكثيرُ يحمِلُ كلَّ شيٍء، الّا الصّبحَ!
الصبحُ قليلٌ قليلٌ يحمِلُ كلَّ شيِء، الّا الليلَ!
فخذْ قليلا من القليل واتركِ الكثير للكثير.
أرض
يومها صارتْ يدها الأليفة الرقيقة مخلبًا جارحًا، وحين رأتْ وجههُ اقتلعتْ ابتسامته بصفعة وصارتْ أرضًا.
قحط
في يوم من الأيام كان يعيش جبلٌ هناك، صيفه مُصفرٌ قاحل والشتاء صار لا مطر فيه، ولكنهم صلّوا كثيرا يوم الجمعة وفي ليله ملؤا كؤوسهم بالهوى، فأمطرت سمائهم هوىً.
هي
وحين أخبرها قصةً جديدةً سعدتْ بذلك، فهي تُحبُّ سماع القصص. سألها من هي.. فأشرقتِ الأرضُ بها.
واختتمَ قصَّتَهُ عندها، من هي؟!
جدار
وحينها استعجلتْ التتمة وكتبتْ ما يكتبون، الجدارُ يضجّ بحكاياتِهم قرأتْها بعُجالة وكتبتْ:
السجن ليس هنا، إنّه هناك خلف الجدار!

 

 موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net   


 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 إصابة شاب جراء سقوطه عن دراجة قرب فسوطة | [3900 قراءة]
2 للقدس سلام../ بقلم: زياد شليوط | [2600 قراءة]
3 توقيف رئيس بلدية بعد ضبطه وهو يقود بدون رخصة | [2600 قراءة]
4 إندلاع النيران في سيارتين لشاب من ساجور | [2600 قراءة]
5 عيلوط: وفاة الفتاة اليانا أحمد عطاالله (13 عامًا) | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مطَرٌ لنيسانٍ وَلود/ بقلم: صالح احمد | [0 مشاركة]
2 في بيت المتنبي/ ب. فاروق مواسي | [0 مشاركة]
3 مظاهرات في البلاد اليوم تضامنا مع عمال شركة تيفاع | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام ضد شاب من الخليل بسرقة خلايا نحل | [0 مشاركة]
5 مجلس كفرمندا: موافقة نهائية لبناء حديقة عامة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab