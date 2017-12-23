قصص قصيرة جدا/ بقلم: ليلى بدرة

عهدٌ

يسيرون يسيرون.. فجأة، تدورُ الأرضُ بهم ينشقُّ البحرُ ينفلقُ الماءُ وينغلق. يومها أنجاهم لغاية في نفسه، واليوم يغرقون تماما كالعهد بالعهد.

صُبح

اللّيلُ الكثيُر الكثيرُ يحمِلُ كلَّ شيٍء، الّا الصّبحَ!

الصبحُ قليلٌ قليلٌ يحمِلُ كلَّ شيِء، الّا الليلَ!

فخذْ قليلا من القليل واتركِ الكثير للكثير.

أرض

يومها صارتْ يدها الأليفة الرقيقة مخلبًا جارحًا، وحين رأتْ وجههُ اقتلعتْ ابتسامته بصفعة وصارتْ أرضًا.

قحط

في يوم من الأيام كان يعيش جبلٌ هناك، صيفه مُصفرٌ قاحل والشتاء صار لا مطر فيه، ولكنهم صلّوا كثيرا يوم الجمعة وفي ليله ملؤا كؤوسهم بالهوى، فأمطرت سمائهم هوىً.

هي

وحين أخبرها قصةً جديدةً سعدتْ بذلك، فهي تُحبُّ سماع القصص. سألها من هي.. فأشرقتِ الأرضُ بها.

واختتمَ قصَّتَهُ عندها، من هي؟!

جدار

وحينها استعجلتْ التتمة وكتبتْ ما يكتبون، الجدارُ يضجّ بحكاياتِهم قرأتْها بعُجالة وكتبتْ:

السجن ليس هنا، إنّه هناك خلف الجدار!

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