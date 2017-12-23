ما هي أسباب تقطيع السيارة عند السير؟

في حال تعرض مضخة الوقود في التلف او للأعطال ، فهذا أمر يؤثر أيضاً على دواسة الوقود

هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تقطيع السيارة عند السير ولكن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تقطيع بالسيارة عند الضغط على دواسة الوقود بها هو نفاذ كمية الوقود الموجودة بالسيارة، وهناك أسباب أخرى سنعرّفكم عليها من خلال هذا التقرير:



صورة توضيحيّة

أولاً: كما قلنا نفاذ كمية الوقود: لأنه إذا نسيت أن تزود سيارتك بالمادة البترولية سوف تشعر بأن المركبة لا تتحرك في حالة اذا دعست على دواسة البنزين وسوف تجدها لا تستجيب على الاطلاق.

ثانيًا: في حالة إذا أصيبت الكويلات التي تتواجد في السيارة بالأعطال ـ فبالتأكيد سوف يؤدي ذلك إلى ظهور هذا العطل في السيارة ، وسوف تلاحظ عند الدعس على دواسة البنزين أن السيارة لم تعد تعمل وقد تم أصابتها التقطعات ، وعادة ما تظهر هذا المشكلة أيضاً في حالة إذا بدأت البواجيهات أو ما تسمى بشمعات الأحتراق في السيارة إلى التلف.

ثالثًا: من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تقطيع في السيارة ، وخاصة عند الضغط على دواسة البنزين هو امتلاء الفلتر الخاص بالهواء في السيارة أو الصفاية الخاصة بالبنزين بالأوساخ و الشوائب ، وفي هذه الحالة بالتأكيد سوف تشعر بأن دعسة البنزين في السيارة قد أصابتها التقطعات ، وربما لا تستجيب سيارتك اثناء القيادة.

رابعًا: في حال تعرض مضخة الوقود في التلف او للأعطال ، فهذا أمر يؤثر أيضاً على دواسة الوقود ، يؤدي ذلك إلى توقف السيارة عن العمل أو على الأقل لا تستجيب السيارة عند الضغط على دواسة البنزين بها.

خامسًا: في حال تعرض حساس البنزين للأعطال: يمكن أن تظهر هذه التفتفة والتقطيع التي تحدث عند الضغط على دواسة البنزين في السيارة في حال تعرض حساس دواسة البنزين للأعطال.