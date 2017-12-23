شابة (23 عامًا): أمي المسيطرة في المنزل وستكون مشكلة مع عائلة خطيبي

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الرسالة كالتالي:

مرحبا للكل يا ريت تساعدوني بمشكلتي! انا صبية عمري 23 سنة بحب شاب كتير وهو بحبني وبده يجي يخطبي بس المشكلة انه بالبين امي اللي مسيطرة وابوي تقريبا ما الي كلمة وانا خايفة انه اهل الشاب اللي بحبه يوخدوا انطباع مش حلو عنا بالبيت بالذات انه امي دايما بتحكي بالممناسبات الجدية وهي عن أبوي! وهاد الاشي كتير عنجد بحرجني انا بحب أبوي وبحب امي كتير بس خايفة الاشي يأثر! ساعدوني.



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