اغلاق
اغلاق
مجتمع قصة من الحياة شابة (23 عامًا): أمي المسيطرة في المنزل وستكون مشكلة مع عائلة خطيبي

مجتمع

شابة (23 عامًا): أمي المسيطرة في المنزل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شابة (23 عامًا): أمي المسيطرة في المنزل وستكون مشكلة مع عائلة خطيبي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-12-24 07:18:56 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا للكل يا ريت تساعدوني بمشكلتي! انا صبية عمري 23 سنة بحب شاب كتير وهو بحبني وبده يجي يخطبي بس المشكلة انه بالبين امي اللي مسيطرة وابوي تقريبا ما الي كلمة وانا خايفة انه اهل الشاب اللي بحبه يوخدوا انطباع مش حلو عنا بالبيت بالذات انه امي دايما بتحكي بالممناسبات الجدية وهي عن أبوي! وهاد الاشي كتير عنجد بحرجني انا بحب أبوي وبحب امي كتير بس خايفة الاشي يأثر! ساعدوني.


صورة توضيحيّة

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 إصابة شاب جراء سقوطه عن دراجة قرب فسوطة | [3900 قراءة]
2 للقدس سلام../ بقلم: زياد شليوط | [2600 قراءة]
3 توقيف رئيس بلدية بعد ضبطه وهو يقود بدون رخصة | [2600 قراءة]
4 إندلاع النيران في سيارتين لشاب من ساجور | [2600 قراءة]
5 عيلوط: وفاة الفتاة اليانا أحمد عطاالله (13 عامًا) | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 مطَرٌ لنيسانٍ وَلود/ بقلم: صالح احمد | [0 مشاركة]
2 في بيت المتنبي/ ب. فاروق مواسي | [0 مشاركة]
3 مظاهرات في البلاد اليوم تضامنا مع عمال شركة تيفاع | [0 مشاركة]
4 لائحة اتهام ضد شاب من الخليل بسرقة خلايا نحل | [0 مشاركة]
5 مجلس كفرمندا: موافقة نهائية لبناء حديقة عامة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab