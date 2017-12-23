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معلومات الابراج أخبار مولودات الجوزاء، العقرب، الدلو والعذراء.. ذكيات ويمتلك قدرات عقلية مميزة

معلومات الابراج

مولودات الجوزاء، العقرب، الدلو والعذراء.. ذكيات
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مولودات الجوزاء، العقرب، الدلو والعذراء.. ذكيات ويمتلك قدرات عقلية مميزة

أنثى برج الدلو تمتلك دائما أفكارا جديدة وتتغلب على من معها بسرعة البديهة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-24 07:18:58 A A

تمتلك الأنثى مولودة برج الجوزاء الكثير من القدرات العقلية التي تجعلها تتربع على عرش الذكاء وتستطيع هذه الأنثى فهمك دون الكلام حتى وهذا ماقد يتعبها في كثير من الاوقات.


صورة توضيحية

تعتبر انثى العقرب ذكية جدا وتعتمد كثيرا على حدسها وتمتلك عقلا يجعلها دائما البحث والتحقيق كأنها نوع من المباحث الفيدرالية التي تعرف جيدا كيف تكتشف الأمور.

أمّا أنثى برج الدلو تمتلك دائما أفكارا جديدة وتتغلب على من معها بسرعة البديهة والخروج من المشاكل التي يمكن أن تواجهها ولديها عقلا منفتحا لايرتبط بقانون وتفكيرها ابداعي.

وبالنسبة لمولود برج العذراء فهي تمتلك قدرة على ايجاد الحلول للمشاكل التي تعترضها بذكاء كبير كما تستطيع ان تتغلب على الجميع في اي نقاش وهي دائما تتقن جيدا كيف ترتب أمورها.

 

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