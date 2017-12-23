مجموعة جديدة من المعلومات العامّة للأولاد

- عدد الكواكب التي تدور حول الشمس 9 كواكب.

- تبلغ سرعة الصوت في الماء خمسة أضعاف سرعته في الهواء.

- عنصر الكالسيوم هو المعدن الأساسي في اللبن والحليب.

- كريات الدم البيضاء هي نقطة الدفاع الأولى عن الجسم.

- الإدريسي هو أول من رسم خريطة العالم بكافة قاراته.

- خليج المكسيك يعد أكبر خليج في العالم.



صورة توضيحية