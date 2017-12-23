مجموعة جديدة من المعلومات العامّة للأولاد
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- عدد الكواكب التي تدور حول الشمس 9 كواكب.
- تبلغ سرعة الصوت في الماء خمسة أضعاف سرعته في الهواء.
- عنصر الكالسيوم هو المعدن الأساسي في اللبن والحليب.
- كريات الدم البيضاء هي نقطة الدفاع الأولى عن الجسم.
- الإدريسي هو أول من رسم خريطة العالم بكافة قاراته.
- خليج المكسيك يعد أكبر خليج في العالم.
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