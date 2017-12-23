تذوّقوا مشروب الزنجبيل والقرفة.. صحة وهنا

المقادير:

- عشرة جرامات من الزنجبيل.

- عشرة جرامات من القرفة.

- عشرة جرامات من حبة البركة.

-عشرة جرامات من القرنفل.

- نصف كيلو عسل.



صورة توضيحية



طريقة التحضير:

- قومي بطحن جميع المقادير وخلطهم سويًّا ثم قومي بإضافة العسل إليهم.

- أضيفي ثلاثة ملاعق من الخليط إلى كوب من الحليب يوميًّا.

- قبل العشاء يمكنك تناول ثلاثة ملاعق وإن لم تتمكني من ذلك يمكن أن تكتفي بشربه مع الحليب.