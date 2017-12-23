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مطبخ مشروبات تذوّقوا مشروب الزنجبيل والقرفة.. صحة وهنا

مطبخ

تذوّقوا مشروب الزنجبيل والقرفة.. صحة وهنا
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تذوّقوا مشروب الزنجبيل والقرفة.. صحة وهنا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-12-26 13:20:48 A A

المقادير:
 - عشرة جرامات من الزنجبيل.
- عشرة جرامات من القرفة.
- عشرة جرامات من حبة البركة.
-عشرة جرامات من القرنفل.
- نصف كيلو عسل.


صورة توضيحية

طريقة التحضير:
 - قومي بطحن جميع المقادير وخلطهم سويًّا ثم قومي بإضافة العسل إليهم.

- أضيفي ثلاثة ملاعق من الخليط إلى كوب من الحليب يوميًّا.

- قبل العشاء يمكنك تناول ثلاثة ملاعق وإن لم تتمكني من ذلك يمكن أن تكتفي بشربه مع الحليب. 

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