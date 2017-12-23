تذوّقوا مشروب الزنجبيل والقرفة.. صحة وهنا
قلقان من المشكنتا؟ أنتم مدعوون للقاء مستشاري المشكنتا في البنك والتمتع بعرض جذاب قلقان من المشكنتا؟ أنتم مدعوون للقاء مستشاري المشكنتا في البنك والتمتع بعرض جذاب
المقادير:
- عشرة جرامات من الزنجبيل.
- عشرة جرامات من القرفة.
- عشرة جرامات من حبة البركة.
-عشرة جرامات من القرنفل.
- نصف كيلو عسل.
صورة توضيحية
طريقة التحضير:
- قومي بطحن جميع المقادير وخلطهم سويًّا ثم قومي بإضافة العسل إليهم.
- أضيفي ثلاثة ملاعق من الخليط إلى كوب من الحليب يوميًّا.
- قبل العشاء يمكنك تناول ثلاثة ملاعق وإن لم تتمكني من ذلك يمكن أن تكتفي بشربه مع الحليب.
تعقيبات فيسبوك
الان في الموقع
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك