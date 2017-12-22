انطلاق فعاليات مهرجان ننتج ثقافتنا بأيدينا في الجلبوع

في المقيبلة انطلقت أمس الفعاليات وتخللت محاضرات ثقافية واستمرت بفعاليات للأطفال ومسرحية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس الجلبوع جاء فيه ما يلي: "انطلق هذا الأسبوع في الجلبوع، مهرجان "ننتج ثقافتنا بأيدينا" حيث يتم تنظيم فعاليات مميزة في عدد من القرى. في الطيبة الزعبية انطلقت يوم أمس الفعالية وتخللت فقرة موسيقية فنية وعروض مسرحية واستمرت إلى اليوم الجمعة بفعاليات للأطفال في المركز الجماهيري".



خلال الفعاليات



واختتم البيان: "وفي المقيبلة انطلقت أمس الفعاليات وتخللت محاضرات ثقافية واستمرت بفعاليات للأطفال ومسرحية. وتستمر الفعاليات في الناعورة اليوم وتستمر حتى يوم غد" إلى هنا نصّ البيان.