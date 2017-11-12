اغلاق
اغلاق
أخبار سياسة الجهاد الاسلامي: نحتفظ بحق الرّد على تهديدات الإحتلال ونعتبرها إعلان حرب

أخبار

الجهاد الاسلامي: تهديدات الإحتلال إعلان حرب
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الجهاد الاسلامي: نحتفظ بحق الرّد على تهديدات الإحتلال ونعتبرها إعلان حرب

منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية يؤاف مردخاي وجّه تهديدات واضحة لحركتي الجهاد وحماس

حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزّة:

لن نتهاون في حماية شعبنا وأرضنا وإن غداً لناظره قريب

إرهاب العدو وتهديداته لن تخيفنا ولن تثني قيادتنا الثابتة على نهج الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-12 19:01:41 A A

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزّة، اليوم الأحد، أنّ "تهديدات الجيش الإسرائيلي باستهداف قيادات الحركة هي بمثابة إعلان حرب ستعمل من أجل التصدي لها". وجاء في بيان صادر عن الجهاد أن:"لن نتهاون في حماية شعبنا وأرضنا وإن غداً لناظره قريب". وأضاف البيان أنّ "أرواح أبناء شعبنا وأطفالنا غالية عندنا كما أن أرواح ودماء قادتنا غالية وعزيزة، وإن إرهاب العدو وتهديداته لن تخيفنا ولن تثني قيادتنا الثابتة على نهج الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت"، كما ورد في بيان الجهاد.


الجهاد الإسلامي في غزّة - أرشيف رويترز

يشار إلى أنّ منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية يؤاف مردخاي وجّه تهديدات واضحة لحركتي الجهاد وحماس، متهما الجهاد بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وهدد أنه حال حصل ذلك، فإن حكومته سترد بقوة.

وقالت الحركة ردا على ذلك "رسالتنا لهذا المستوطن القاتل والمجرم: يداك الملطختان بدماء الأطفال لن تتوقفان عن القتل حتى تقطعان أو ترحل من أرضنا وبلادنا". معتبرةً تهديداته بأنها "تكشف حقيقة نوايا الاحتلال بالعدوان الذي بدأته بانتهاكها وقف إطلاق النار الذي رعته مصر عام 2014". وجددت تأكيدها "بحقها في الرد على أي عدوان، بما في ذلك حقها في الرد على جريمة العدوان على نفق المقاومة شرق دير البلح الذي أدى لاستشهاد 12 مجاهدًا من القسام والسرايا"، بحسب الجهاد.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم | [3 قراءة]
2 القدس: مصرع الشاب معتصم بكيرات (20 عامًا) من صور باهر | [2 قراءة]
3 أحمد سعيد حسونة (54 عامًا) من كفر مصر في ذمة الله | [2 قراءة]
4 بوتين يصف اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية | [2 قراءة]
5 المدرب مروان ريان يترك ابناء بلدي كابول | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [0 مشاركة]
2 تورينو يفرض التعادل على إنتر ميلان في معقله | [0 مشاركة]
3 26 قتيلا على الأقل في مجزرة تكساس | [0 مشاركة]
4 القدس: اندلاع النيران بشقة بعد ترك حاسوب في الشحن | [0 مشاركة]
5 اندلاع النيران بحافلة وخلاط باطون في مدينة كفرقاسم | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab