الجهاد الاسلامي: نحتفظ بحق الرّد على تهديدات الإحتلال ونعتبرها إعلان حرب

منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية يؤاف مردخاي وجّه تهديدات واضحة لحركتي الجهاد وحماس

حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزّة:

لن نتهاون في حماية شعبنا وأرضنا وإن غداً لناظره قريب

إرهاب العدو وتهديداته لن تخيفنا ولن تثني قيادتنا الثابتة على نهج الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزّة، اليوم الأحد، أنّ "تهديدات الجيش الإسرائيلي باستهداف قيادات الحركة هي بمثابة إعلان حرب ستعمل من أجل التصدي لها". وجاء في بيان صادر عن الجهاد أن:"لن نتهاون في حماية شعبنا وأرضنا وإن غداً لناظره قريب". وأضاف البيان أنّ "أرواح أبناء شعبنا وأطفالنا غالية عندنا كما أن أرواح ودماء قادتنا غالية وعزيزة، وإن إرهاب العدو وتهديداته لن تخيفنا ولن تثني قيادتنا الثابتة على نهج الجهاد والمقاومة وحماية الثوابت"، كما ورد في بيان الجهاد.



الجهاد الإسلامي في غزّة - أرشيف رويترز

يشار إلى أنّ منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية يؤاف مردخاي وجّه تهديدات واضحة لحركتي الجهاد وحماس، متهما الجهاد بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، وهدد أنه حال حصل ذلك، فإن حكومته سترد بقوة.



وقالت الحركة ردا على ذلك "رسالتنا لهذا المستوطن القاتل والمجرم: يداك الملطختان بدماء الأطفال لن تتوقفان عن القتل حتى تقطعان أو ترحل من أرضنا وبلادنا". معتبرةً تهديداته بأنها "تكشف حقيقة نوايا الاحتلال بالعدوان الذي بدأته بانتهاكها وقف إطلاق النار الذي رعته مصر عام 2014". وجددت تأكيدها "بحقها في الرد على أي عدوان، بما في ذلك حقها في الرد على جريمة العدوان على نفق المقاومة شرق دير البلح الذي أدى لاستشهاد 12 مجاهدًا من القسام والسرايا"، بحسب الجهاد.