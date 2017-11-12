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أخبار محاكم وجنائيات زجاجات كحول مع قاصرين في الفريديس وجسر الزرقاء واعتقال سائق من باقة قاد تحت تأثير المخدرات

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حيفا والمنطقة حملة واسعة للشرطة في الفريديس وجسر الزرقاء
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زجاجات كحول مع قاصرين في الفريديس وجسر الزرقاء واعتقال سائق من باقة قاد تحت تأثير المخدرات

المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري: 

تمّ التخلص من عشرات زجاجات الكحول التي ضبطت في ايدي شبان صغار

خلال الحملة في جسر الزرقاء تمّ ضبط سائق سيارة في الثلاثينات من عمره سكان باقة الغربية ورخصة قيادته غير سارية المفعول منذ نحو 12 عامًا، وهو تحت تأثير المخدرات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-12 16:05:19 A A

قالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب إنّ:"الشرطة تواصل نشاطاتها الارشارية التوعوية حول جوانب مسألة تناول وبيع الكحول، مع التركيز على الشبان الصغار، حيث قامت القوات مؤخرًا بحملة تنفيذية في جسر الزرقاء والفريديس، تخللها التخلص من عشرات زجاجات الكحول التي ضبطت في ايدي شبان صغار وغيرها، وذلك من خلال جملة النشاطات الهادفة الى تعزيز مستوى جودة الحياة والسلامة العامة عند كافة المواطنين"، بحسب الشرطة. 


تصوير الشرطة
هذا، وخلال الحملة في جسر الزرقاء تمّ ضبط سائق سيارة في الثلاثينات من عمره سكان باقة الغربية ورخصة قيادته غير سارية المفعول منذ نحو 12 عامًا، وهو تحت تأثير المخدرات، مبرزا رخصة قيادة مزيفة امام افراد دورية الشرطة، بحيث تمّ لاحقًا تقديم لائحة اتهام ضده، مع تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية ضده"، بحسب الشرطة.

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