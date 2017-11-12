عرس ديمقراطي وانتخاب مجلس طلاب في مدرسة أورط الأخوة جلبوع

شهد يوم الانتخابات فعاليات مختلفة فيما تنافس المرشحون وابدعوا في دعايتهم الانتخابية

انتخبت لمنصب رئيسة مجلس الطلاب الطالبة رهف فودي من الصف الحادي عشر

عمّمت مدرسة أورط الأخوة جلبوع بيانًا، جاء فيه:"شهدت المدرسة الثانوية الشاملة أورط الأخوة الجلبوع عرسًا ديمقراطيًا مميزًا، حيث جرت الانتخابات التقليدية لمجلس الطلاب بإشرف ادارة المدرسة وقسم التربية الاجتماعية بها في اجواء ديمقراطية وحضارية".



خلال الفعاليات

وزاد البيان:"وشهد يوم الانتخابات فعاليات مختلفة فيما تنافس المرشحون وابدعوا في دعايتهم الانتخابية. هذا، وانتخبت لمنصب رئيسة مجلس الطلاب الطالبة رهف فودي من الصف الحادي عشر، فيما حصلت الطالبة ريان زعبي على منصب نائبة في المرحلة الثانوية، أمّا الطالب محمد ابو عبيد حصل على منصب رئيس مجلس الطلاب في المرحلة الاعدادية ونائب اول لمجلس الطلاب.

واجتمع الطلاب مع مدير المدرسة المربي عبد السلام أبو أحمد، ومدير المرحلة الإعدادية المربي محمد سليمان زعبي وطواقم إدارة المدرسة لتلقي بعض التوجيهات إضافة لتقديم المباركة والدعم"، إلى هنا البيان.