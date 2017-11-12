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أخبار محليات تحذير للمواطنين: 3 حالات داء الكلب في منطقة الجلبوع خلال نهاية الأسبوع

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3 حالات داء الكلب في منطقة الجلبوع
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تحذير للمواطنين: 3 حالات داء الكلب في منطقة الجلبوع خلال نهاية الأسبوع

المجلس الإقليمي الجلبوع  في بيانه:

تكرر الأحداث التي يعثر فيها على حيوانات ابن آوى مصابة بداء الكلب أصبح مقلقًا، حيث تم العثور على 25 حالة مرض كلب في منطقة المروج

يتوجه المجلس الإقليمي الجلبوع للمواطنين بأن يرفعوا من درجة انتباههم وحذرهم وأن يتبعوا تعليمات الطبيب البيطري بالجلبوع د.شاي روديغ

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-12 14:41:28 A A

عمّم المجلس الإقليمي الجلبوع بيانًا، جاء فيه:"لا زالت ظاهرة حيوانات "ابن آوى" (الواوي) المصابة بداء الكلب تقلق الجلبوع، ففي نهاية الأسبوع المنصرم ظهرت علامات وتصرفات غريبة على ماعز في زريبة ببلدة "رمات تسفي" وتبيّن أن "ابن آوى" كان قد هاجمها، وبعد إرسالها للفحص تبيّن أنها مصابة بداء الكلب، وأيضًا تم أمس السبت مشاهدة حيواني "ابن آوى" يتصرفان بشكل غير طبيعة قرب بركة الأسماء في تل يوسف وقرب بلدة جدعونا، وتم القبض على الحيوانين وإرسالهما للفحص وتبيّن أنهما مصابان بداء الكلب".

وأضاف البيان:"تكرر الأحداث التي يعثر فيها على حيوانات ابن آوى مصابة بداء الكلب أصبح مقلقًا، حيث تم العثور على 25 حالة مرض كلب في منطقة المروج، وهذا العدد يفوق معدل العثور على حيوانات مصابة بداء الكلب في البلاد بـ11 مرة!"

وزاد البيان:"الأمر أصبح خطيرًا على المواطنين وفي الجلبوع ووفق مصادر في المجلس يظهر بأن هنالك علاقة لتقصير السلطات المسؤولة: حيث أنه ولأسباب غير واضحة، في نهاية عام 2015 لم يتم نشر التطعيمات اللازمة بنفس الكمية مثل السنوات التي سبقت، ونشر "التطعيمات والتحصينات" عبر رشها بالهواء الآن يبدو جيدًا ولكن بشكل أقل، ومتأخر كثيرًا، الجهات المسؤولة عليها أن تغير طريقة تعاملها مع هذا الموضوع".

وتابع البيان:"المجلس الإقليمي الجلبوع سيعمل وفق التعليمات بعد العثور على هذه الحالات، ويقول رئيس المجلس عوفيد نور: لا يمكن أن نرى هذا التدهور الخطير دون أن نفعل شيء، علينا العمل مع السلطات لمواجهة هذه الأزمة، اليوم نحن نشهد انتشار خطير لهذا المرض وعدد من الهجمات من قبل حيوانات ابن آوى المصابة بداء الكلب، علينا أن نضاعف كمية التطعيمات، كما ونطالب السلطات المختصة والوزارات بدعم الجلبوع بالميزانيات اللازمة لتكثيف العمل".

واختتم البيان:"ويتوجه المجلس الإقليمي الجلبوع للمواطنين بأن يرفعوا من درجة انتباههم وحذرهم وأن يتبعوا تعليمات الطبيب البيطري بالجلبوع د.شاي روديغ: 1- التبليغ عن أي تصرع غير طبيعي لحيوان برّي أو للحيوانات الأليفة على رقم الخدمات بالمجلس 046071122 أو عبر التطبيق. 2- التشديد على تطعيم القطط والحيوانات وفق القانون ووضعها في أماكن مغلقة بعيدة عن الحيوانات البرية. كل من يعتقد أن حيوانه الأليف اقترب من حيوان بري يشتبه بأنه مصاب عليه التبليغ فورًا. 4- كل من تعرض للغض أو الاعتداء من قبل حيوان حتى لو كان بسيطًا عليه أن يغسل مكان الإصابة فورًا بالماء والصابون وأن يطهره بسائل تطهير والتوجه لقسم الصحة في العفولة للفحص على الرقم 04609000 أو لقسم الطوارئ في مستشفى "هعيمك" بالعفولة، إلى هنا البيان.

 

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