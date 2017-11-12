فيسبوك تطلق تطبيق Facebook Local
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كشفت منصة التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الأحد عن أحدث تطبيقاتها المسمى Facebook Local، المنافس لتطبيق Yelp، فيما يعتبر إعادة تجديد وتحديث لتطبيقها السابق المستقل المسمى Facebook Events الذي أطلقته الشبكة الإجتماعية في العام الماضي لمساعدة المستخدمين على اكتشاف الأنشطة المختلفة مثل المهرجات والمعارض والحياة الليلية.
فيسبوك
تأمل شركة فيسبوك على حصول التطبيق الجديد على المزيد من النجاح بالمقارنة مع تطبيق العام الماضي، وهو متوفر للأجهزة العاملة بواسطة أنظمة التشغيل المحمولة آي أو إس وأندرويد.
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