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أخبار محاكم وجنائيات في وضح النهار: مجهولون يقتحمون بيتًا في عرابة ويسرقون مجوهرات ومبالغ تقدر بـ500 ألف شيكل

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سخنين والمنطقة في وضح النهار: مجهولون يقتحمون بيتًا في عرابة
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في وضح النهار: مجهولون يقتحمون بيتًا في عرابة ويسرقون مجوهرات ومبالغ تقدر بـ500 ألف شيكل

علي عادل علي:

ما زلت في حيرة من امري كيف تم اقتحام بيتي في وضح النهار دون فتح باب البيت وسرقوا مجوهرات زوجتي وتوفيرات أطفالي

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من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-12 11:44:53 A A

سرقة في وضح النهار قام بها مجهولون عندما اقتحموا بيت المربي علي عادل علي اثناء توجهه في عمله، حيث استطاعوا سرقة الذهب والتوفيرات بما يقدر بـ500 الف شيكل.


علي عادل علي

علي علي: "ما زلت في حيرة من امري كيف تم اقتحام بيتي في وضح النهار دون فتح باب البيت وسرقوا مجوهرات زوجتي وتوفيرات اطفالي والتي لقد تقدر ب500 الف شاقل وقد حضرت الشرطة وبدأت بالتحقيق بالتحقيق ملابسات السرقة" كما قال. 

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