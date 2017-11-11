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أخبار عربية وعالمية يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم ونحذر من تداعياتها

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يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم
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يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم ونحذر من تداعياتها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-11 22:32:04 A A

نشر يوآف مردخاي، منسق نشاطات الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة  رسالة مصورة على صفحته على الفيسبوك حذر من خلالها الفصائل المسلحة في قطاع غزة من القيام بعمليات انتقامية ردًا على مقتل حافري الأنفاق في النفق الذي اكتشفته وفجرته اسرائيل قبل اسبوع ونصف. 

وقال مردخاي:"نعي المؤامرة التي يخطط لها الجهاد الاسلامي الفلسطيني ضد اسرائيل على حساب المواطنين الابرياء في قطاع غزة، ونحذر من تداعياتها الوخيمة، لأن اسرائيل سترد بقوة"، ودعا قادة الجهاد الإسلامي في دمشق وقال:"سيطروا على الامور كي لا تتحملوا المسؤولية". 

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