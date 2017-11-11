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رياضة وشباب رياضة محلية بعد مسيرة عطاء دامت 6 مواسم.. الكابتن امير عليصات يترك ابناء بلدي كابول

رياضة وشباب

شفاعمرو والقضاء الكابتن امير عليصات يترك ابناء بلدي كابول
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بعد مسيرة عطاء دامت 6 مواسم.. الكابتن امير عليصات يترك ابناء بلدي كابول

أمير عليصات:

بعد 20 عاما من التنقل واللعب في عدة فرق حان الوقت للعب بفريق بلدي ومساعدته بالتقدم والارتقاء قدماً

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من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-11 18:31:20 A A

في خطوة ربما مفاجئة وبعد مسيرة عطاء دامت 6 مواسم متتالية في فريق ابناء بلدي كابول، ترك الكابتن امير عليصات الفريق الكابولي اليوم السبت وحصل على استمارة تحرره من الفريق الكابولي بشكل نهائي.


أمير عليصات

وفي حديث حصري مع الكابتن امير عليصات لموقع العرب قال: "بعد 6 مواسم متتالية بفريق ابناء بلدي كابول حان الوقت لتغيير الاجواء والعودة الى فريق بلدي مكابي بسمة طبعون. لقد كان لي الشرف ان العب في الفريق الكابولي واعتبر كابول بلدي الثاني, اذ تربطني علاقة حميمة ومميزة مع كل أسرة ابناء بلدي كابول من ادارة ولاعبين وجمهور".

واضاف امير عليصات: "بعد 20 عاما من التنقل واللعب في عدة فرق حان الوقت للعب بفريق بلدي ومساعدته بالتقدم والارتقاء قدماً، وبالرغم من انني تلقيت عدة عروض من عدة فرق الا انني افضل اللعب في فريق بلدي مكابي بسمة طبعون وذلك لعدة اسباب منها ضيق الوقت والالتزام بتعليمي بالاضافة الى رغبني باللعب لصالح اسم بلدي. وهذه فرصة لاتقدم لكل فرد وفرد من الاسرة الكابولية على ست سنوات متتالية كنت أحد افرادها واتمنى للفريق الكابولي النجاح والارتقاء ان شاء الله لدرجات اعلى". 

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