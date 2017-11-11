شوربة اليقطين الشتوية.. طعم غريب ولذيذ
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المقادير
بصلة صغيرة مقطّعة إلى مكعبات
25 غ من الزبدة
1 كلغ يقطين، مقشر ومقطّع
5 أكواب مرقة الدجاج
1 كوب عصير برتقال
1 برش برتقال
1 ملعقة سكر
ملح
فلفل
صورة توضيحية
طريقة التحضير
- اقلي البصل في الزبدة حتى يذبل.
- أضيفي اليقطين، والمرقة والسكر ثم برش البرتقال.
- اتركي المزيج لمدّة 25 دقيقة على نارٍ هادئة.
- ضعي المزيج في خلاطٍ آلي واهرسيه.
- أعيدي الخليط إلى الطنجرة، وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.
- قدّمي الشوربة ساخنة مع شرائح الخبز المحمصة.
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