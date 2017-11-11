شوربة اليقطين الشتوية.. طعم غريب ولذيذ

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المقادير

بصلة صغيرة مقطّعة إلى مكعبات

25 غ من الزبدة

1 كلغ يقطين، مقشر ومقطّع

5 أكواب مرقة الدجاج

1 كوب عصير برتقال

1 برش برتقال

1 ملعقة سكر

ملح

فلفل



صورة توضيحية

طريقة التحضير

- اقلي البصل في الزبدة حتى يذبل.

- أضيفي اليقطين، والمرقة والسكر ثم برش البرتقال.

- اتركي المزيج لمدّة 25 دقيقة على نارٍ هادئة.

- ضعي المزيج في خلاطٍ آلي واهرسيه.

- أعيدي الخليط إلى الطنجرة، وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

- قدّمي الشوربة ساخنة مع شرائح الخبز المحمصة.