اغلاق
اغلاق
مطبخ حساء وشوربة شوربة اليقطين الشتوية.. طعم غريب ولذيذ

مطبخ

شوربة اليقطين الشتوية.. طعم غريب ولذيذ
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شوربة اليقطين الشتوية.. طعم غريب ولذيذ

 

اقرأ تنجح.. معرض الكتاب لتشجيع القراءة.. أي بلدة أنتم؟ اضغطوا هنا القراءة تساعد في اكتساب مهارات اللغة.. توسع الآفاق.. اليكم اسماء البلدات حيث.. اضغطوا هنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-12 07:50:30 A A

المقادير
 بصلة صغيرة مقطّعة إلى مكعبات
25 غ من الزبدة
1 كلغ يقطين، مقشر ومقطّع
5 أكواب مرقة الدجاج
1 كوب عصير برتقال
1 برش برتقال
1 ملعقة سكر
ملح
فلفل


صورة توضيحية

طريقة التحضير
- اقلي البصل في الزبدة حتى يذبل.
- أضيفي اليقطين، والمرقة والسكر ثم برش البرتقال.
- اتركي المزيج لمدّة 25 دقيقة على نارٍ هادئة.
- ضعي المزيج في خلاطٍ آلي واهرسيه.
- أعيدي الخليط إلى الطنجرة، وأضيفي إليه الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.
- قدّمي الشوربة ساخنة مع شرائح الخبز المحمصة. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غدًا: منظمة المعلمين تعلن الإضراب | [3 قراءة]
2 يوآف مردخاي يحذر الفصائل المسلحة في غزة: نعي مؤامراتكم | [3 قراءة]
3 صورة كارول سماحة وإبنتها تشعل مواقع التواصل | [2 قراءة]
4 أنغام تلتقي جمهورها في دبي بليلة رومانسية..صور | [2 قراءة]
5 مجلس كفرمندا: إعادة بناء الشارع الرئيسي | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [0 مشاركة]
3 بعد الغسق/ بقلم: أسيل منصور | [0 مشاركة]
4 طقس لانتحار الروح/ صالح أحمد | [0 مشاركة]
5 إصابة رجل جراء انقلاب شاحنة قرب مفرق نبوت | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab