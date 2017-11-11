هل تعرفين فوائد البيض على شعرك؟

سنعرّفك اليوم على أحد المعالجين لتلف الشعر وتقصّفه ولن تصدّقي مدى فائدته على شعرك! إنّه البيض تابعي مع موقع العرب أهم الفوائد التي يغني بها البيض شعرك.



صورة توضيحيّة

أولا: البيض على على زيادة إنتاج المادة الدهنية في فروة الرأس، وهذا الامر بساعد على منع حدوث البشرة، كما ويساهم في التقليل من تساقط الشعر.

ثانيًا: يُساعد وجود عدد من فيتامينات بي في البيض على تحسين تدفق الدَّورة الدَّمويّة إلى فروة الرأس، وهذا بالتالي يُساعد على إمداد فروة الرأس ومنها الشعر بالأكسجين والموادّ الغذائيّة الَّتي يحتاجها

ثالثًا: البيض يحتوي على فيتامين دي الذي يساهم في نمو الشعر ويقلل من التساقط.

رابعًا: وجود فيتامين إي في البيض يعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة كمية الاكسجين الذي يصل إلى الرأس، وهذا الفيتامين مصنّف من الفيتامينات القوية المضادة للأكسدة.

خامسًا: الأحماض الدهنية الموجودة في البيض تمنع تساقط الشعر وحدوث القشرة، وتقلّل من الحكة، وتمنح الشعر لمعاناً صحّيّا وإشراقة طبيعيّة، وتجعل الشعر أكثر نعومة.

سادسًا: البروتينات الموجودة بكثرة في البيض تقوّي بُصيلات الشعر، وتجعل الشعر أكثر سماكة، وتمنع تكسر الشعر.