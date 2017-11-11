أنباء أولية: إنهيار جدار في بلدة المغار وطواقم الإنقاذ تبحث عن عالقين

قال مركز الاعلام العربي والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، عصر اليوم السبت، إنّه:"تمّ استلام بلاغ حول انهيار جدار في بلدة المغار مع احتمال وجود عالقين. وعليه،هرعت إلى المكان طواقم اطفاء وانقاذ من محطة تسلمون"، بحسب البيان.

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