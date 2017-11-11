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أخبار محليات أنباء أولية: إنهيار جدار في بلدة المغار وطواقم الإنقاذ تبحث عن عالقين

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المغار والقضاء إنهيار جدار في بلدة المغار
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أنباء أولية: إنهيار جدار في بلدة المغار وطواقم الإنقاذ تبحث عن عالقين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-11 14:43:43 A A

قال مركز الاعلام العربي والمتحدث باسم سلطة الإطفاء والانقاذ، كايد ظاهر، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، عصر اليوم السبت، إنّه:"تمّ استلام بلاغ حول انهيار جدار في بلدة المغار مع احتمال وجود عالقين. وعليه،هرعت إلى المكان طواقم اطفاء وانقاذ من محطة تسلمون"، بحسب البيان.

تفاصيل أوفى لاحقًا...

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