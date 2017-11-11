فوائد صحيّة مذهلة لجوزة الطيب

تساعد على التخلّص من نفخة البطن والغازات، كما تساعد على التخلّص من أعراض الإسهال والإمساك وعسر الهضم

تحتوي ثمرة جوزة الطيب على العديد من المعادن ومضادات الأكسدة، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز، والتي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز مناعة الجسم. موقع العرب.كوم يقدّم لكم اليوم أبرز فوائد جوزة الطيب الصحيّة.. تابعوا معنا!



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- تعدّ من أبرز المكوّنات في العديد من أقنعة البشرة، فهي تعطيها صفاءً وإشراقاً، وتساعد على التخلّص من البقع وآثار حب الشباب.

- تساعد على التخفيف من الآم الأسنان، ولها تأثير جمالي في تبييض الأسنان. كذلك تصنّف مضادة للجراثيم والبكتيريا، وتعمل كمطهّر يحمي اللثة والأسنان.

- تستعمل كمهدّىء للآلام المختلفة، سواء آلام البطن أو الالتهابات، إضافة إلى دورها في تهدئة آلام المفاصل والتهاباتها وآلام العضلات والأسنان واللثة.

- تساعد على التخلّص من نفخة البطن والغازات، كما تساعد على التخلّص من أعراض الإسهال والإمساك وعسر الهضم، بالإضافة إلى المساعدة على التخفيف من آلام المعدة.

- استخدمت منذ القدم كواحدة من الثمار التي تساعد على تنشيط الدماغ وتزيد التركيز وتكافح التعب والإجهاد والاكتئاب، كما تساعد على مكافحة اضطرابات الدماغ، حصوصاً الألزهايمر.