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مجتمع قصة من الحياة شابة (25 عامًا): تعرفت على شاب عن طريق الانترنت وبعد الخطوبة أفكر بتركه

مجتمع

شابة (25 عامًا): تعرفت على شاب عن طريق الانترنت
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شابة (25 عامًا): تعرفت على شاب عن طريق الانترنت وبعد الخطوبة أفكر بتركه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-12 14:01:36 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

انا صبية عمري 25 سنة تعرفت على شاب عن طريق الانترنت وهو من بلد ثانية بعد فترة التقينا واتفقنا على الخطوبة وتمّت، مع انه في البداية كان في رفض من قبلالاهل لأنه عرفته عن طريق الانترنت ولكن بما انه شخص محترم ومن عيلة منيحة وتقدملي وافقوا عليه، ولكن بعد بفترة أنا صرت أكتشف فيه سلبيات كثيرة ما كنت بعرفها وعم بفكر انه اتركه وخايفة اهلي يرفضوا الموضوع.


صورة توضيحيّة

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