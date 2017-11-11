شابة (25 عامًا): تعرفت على شاب عن طريق الانترنت وبعد الخطوبة أفكر بتركه

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الرسالة كالتالي:

انا صبية عمري 25 سنة تعرفت على شاب عن طريق الانترنت وهو من بلد ثانية بعد فترة التقينا واتفقنا على الخطوبة وتمّت، مع انه في البداية كان في رفض من قبلالاهل لأنه عرفته عن طريق الانترنت ولكن بما انه شخص محترم ومن عيلة منيحة وتقدملي وافقوا عليه، ولكن بعد بفترة أنا صرت أكتشف فيه سلبيات كثيرة ما كنت بعرفها وعم بفكر انه اتركه وخايفة اهلي يرفضوا الموضوع.



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