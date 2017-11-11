رجل: بعد طول انتظار حملت زوجتي ولكني في دوامة حقيقية

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الرسالة كالتالي:

مرحبا للجميع اريد أن أعرض عليكم مشكلتي، انا رجل متزوج منذ 15 عامًا، ولم أنجب ولكني احب زوجتي كثيرًا ولم أتزوج من أخرى بهدف إنجاب الأطفال وفضلت البقاء معها لأنها تستحق ذلك، بفضل الله زوحتي حملت في سن ال 40! وبعد طول انتظار جاءنا هذا الخبر المفرح ولكن بعد فترة شهرين من معرفة الحمل بدأت زوجتي تتعب بشكل كبير وفقدت الكثير من وزنها، المشكلة أن الأطباء يقولون بأنّه يجب أن نجهض الجنين لأنّ هنالك خطورة على حياة زوجتي! انا متعب جدا من التفكير، أريد أن أصبح أبا بشكل كبير ومن زوجتي التي احب ولكني لا أريدأن أحسرها من أجل هذا الطفل! وهي تصر على أنها تريده ومتمسكة به. لا أعرف كيف أتصرف ساعدوني!



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