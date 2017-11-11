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مجتمع قصة من الحياة رجل: بعد طول انتظار حملت زوجتي ولكني في دوامة حقيقية

مجتمع

رجل: بعد طول انتظار حملت زوجتي
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رجل: بعد طول انتظار حملت زوجتي ولكني في دوامة حقيقية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-12 07:50:43 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من رجل يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي:

 مرحبا للجميع اريد أن أعرض عليكم مشكلتي، انا رجل متزوج منذ 15 عامًا، ولم أنجب ولكني احب زوجتي كثيرًا ولم أتزوج من أخرى بهدف إنجاب الأطفال وفضلت البقاء معها لأنها تستحق ذلك، بفضل الله زوحتي حملت في سن ال 40! وبعد طول انتظار جاءنا هذا الخبر المفرح ولكن بعد فترة شهرين من معرفة الحمل بدأت زوجتي تتعب بشكل كبير وفقدت الكثير من وزنها، المشكلة أن الأطباء يقولون بأنّه يجب أن نجهض الجنين لأنّ هنالك خطورة على حياة زوجتي! انا متعب جدا من التفكير، أريد أن أصبح أبا بشكل كبير ومن زوجتي التي احب ولكني لا أريدأن أحسرها من أجل هذا الطفل! وهي تصر على أنها تريده ومتمسكة به. لا أعرف كيف أتصرف ساعدوني!


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