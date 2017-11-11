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الرأي والرأي الآخَر/ بقلم: زهير دعيم

زهير دعيم في مقاله:

من حقّنا أن نقول للأسود أسودَ وللخطأ خطأ "بعينو" ولرئيس البلديّة أو المجلس صاحب الرؤيا الضّيّقة نقول له : أنت لست على حقّ يا سيّدي ..يا هذا!

حريٌّ بنا أن ننظر الى المعارضة نظرة أخرى تحمل الامل والرجاء والنيّة الطيّبة من اجل الرّقيّ والرِّفعة وصالح المواطن

ما زلنا في أول الطريق نحو الانتخابات البلدية ورغم ذلك نسمع كلّ يوم عن شكاوى للشرطة وعن رصاص " يُلعلع" فوق بيت فلان ، أو انفجار كاد يودي بحياة عضو في مدينة ما



قديمًا نادت العرب " برحابة الصّدر" وأراه اليوم مطلوبًا هذا الصّدر الرّحب الذي يقبل الراي الآخَر؛ المعارض ويسمعه، فلعلّه الأفضل ، ولعلّه الأجمل من يدري؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-12 08:10:27 A نشر: 2017-11-12 08:10:27 A