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تكنولوجيا هواتف ذكية مشاكل وعيوب آيفون X لا تنتهي.. احذروا الخط الأخضر!

تكنولوجيا

عيوب آيفون X لا تنتهي.. احذروا الخط الأخضر!
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مشاكل وعيوب آيفون X لا تنتهي.. احذروا الخط الأخضر!

 اشتكى قرابة 20 مستخدما للهاتف الجديد من مشكلة في الشاشة، وقالوا إنّ "خطًا أخضر برز بشكل مفاجئ في جهتها اليمنى ولم يختف بعد ذلك"

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-11 13:10:20 A A

يبدو أن المشاكل ستظلّ تطارد شركة أبل وهاتفها الجديد "آيفون X"، حيث اشتكى قرابة 20 مستخدما للهاتف الجديد من مشكلة في الشاشة، وقالوا إنّ "خطًا أخضر برز بشكل مفاجئ في جهتها اليمنى ولم يختف بعد ذلك". وجرى رصد المشكلة لدى مستخدمين في دول عدة مثل الولايات المتحدة وكندا وبولندا وأستراليا، وشاركوا عددا من المتضررين صورا لشاشات هواتفهم على موقع "تويتر".


هاتف "آيفون X"

ولم يظهر الخط الأخضر بشكل مباشر فور بدء الاستخدام، لكنه برز عقب ذلك بالرغم من استخدام الهاتف على نحو طبيعي، ولا يختفي الخط من الشاشة حتى بعد إطفاء الجهاز وإعادة تشغيله. ولا تقتصر المشكلة على فئة واحدة من هاتف "آيفون X"، ذلك أنه لوحظ في النسخة ذات السعة البالغة 64 جيغا، كما تم رصده أيضا في جهاز 256 جيغا.

وبحسب ما نقل موقع "مشابل"، فإن المشكلة التي جرى رصدها في "آيفون X" ليست نادرة، ذلك أنه هاتف "بيكسل إكس إل 2" سجل بدوره مشكلات مماثلة في الشاشة. 

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